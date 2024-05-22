Основной доклад AMD Zen 5 подтвержден на Hot Chips 2024

Ни для кого не секрет, что AMD планирует выпустить процессоры Zen 5 Ryzen в ближайшее время, а более подробная информация об архитектуре ядра ожидается в июне во время Computex 2024. Однако насколько много (или мало) компания расскажет о своих новых процессорах, остается неизвестным. вопросительный знак. К счастью, у нас по крайней мере есть подтверждение того, что AMD планирует поделиться более подробной информацией о Zen 5 в рамках выступления на Hot Chips 2024.
Учитывая, насколько мы впечатлены процессорами серии Ryzen 7000 с процессором AMD Zen 4 в нашем списке лучших процессоров, мы, естественно, возлагаем большие надежды на Zen 5. Вместо официальных подробностей множество слухов помогли заполнить пустоту. Тем не менее, невозможно узнать, находится ли Ryzen 7 7800X3D под угрозой узурпации, пока мы не получим чип для самостоятельного подключения.
Начиная с 25 августа, Hot Chips в течение трех дней проведет десятки выступлений и учебных пособий с участием таких компаний, как Intel, Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm и, конечно же, AMD. Основной доклад Zen 5 состоится в последний день конференции, 27 августа, его представят архитектор процессоров AMD Брэд Коэн и коллега-инженер-конструктор Майк Кларк. Естественно, более подробной информации о основном докладе нет, но мы ожидаем, что он во многом будет отражать подробные презентации прошлых лет .
На данный момент последние слухи о Zen 5 указывают на более скромный запуск, чем тот сейсмический сдвиг, которым был Zen 4. Ранее в мае китайский менеджер Lenovo отметил, что Zen 5 IPC будет всего на 10% выше, чем Zen 4, ссылаясь на одноядерные тесты Cinebench R23. Хотя линейка настольных компьютеров может быть скорее обновлением, чем революцией, тесты AMD Strix Point APU рисуют Zen 5 в более впечатляющем свете в сочетании с iGPU RDNA 3.5.
Мы будем на выставке Computex в июне 2024 года, так что ждите информации обо всем AMD и многом другом из первых рук по мере появления подробностей. Вероятно, вы также увидите нас на Hot Chips 2024, так что следите за обновлениями!
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