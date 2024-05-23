Microsoft хочет взять с вас 449,98 долларов США за клавиатуру с кнопкой AI

Каждый настоящий писатель, конечно же, психолог, но сам больной (В. Шукшин).

23.05.2024

Microsoft выпустила обновленную версию клавиатуры Surface Pro. В этой новой модели клавиша меню заменена специальной кнопкой второго пилота, но ее стоимость намного выше.

После обилия рекламы в Windows, постоянного стремления к обновлению до Windows 11 и высоких функций искусственного интеллекта, требующих все более высоких системных требований, редмондский гигант теперь выпустил обновленную клавиатуру Surface Pro по цене 449,98 долларов США/529,99 евро. Трудно не чувствовать, что Microsoft ведет своего рода крестовый поход, чтобы раздражать своих клиентов.

Как следует из названия, Surface Pro Flex Keyboard представляет собой съемный печатный станок, который подключается к планшетам Microsoft Surface Pro. Он также поставляется в комплекте с фирменной ручкой Slim Pen второго поколения, которая обеспечивает улучшенную тактильную обратную связь. Насколько мы можем судить, это та же самая клавиатура и перо, которые продавались ранее, только со специальной кнопкой Copilot вместо клавиши меню, беспроводным режимом с питанием от батареи и тактильной сенсорной панелью.

Для сравнения: оригинальная клавиатура Surface Pro Signature Keyboard с тонким пером 2 стоит 31000 руб. Это существенная разница за беспроводное соединение и прославленную замену кнопок. Кнопка с единственной целью — вызвать Microsoft Copilot AI, держу пари, что это можно сделать с помощью обычного макроса. Даже при цене в 31000 руб эта комбинация клавиатуры и пера по-прежнему дорогая, поэтому желание большего — это, безусловно, выбор.

Помимо цены, Microsoft заявляет, что до 41 часа непрерывного набора текста в автономном режиме, что неплохо для такого тонкого дизайна. Наконец, гибкая клавиатура Surface Pro с тонким пером совместима с Surface Pro, Surface Pro 9 и Surface Pro 8 под управлением Windows 11.

Microsoft предлагает гибкую клавиатуру Surface Pro с тонким пером черного или ярко-сапфирового цветов. На последний, надо признать, приятно смотреть, в отличие от его цены. Но, если отбросить шутки, мы не можем не задаться вопросом, что происходит в Microsoft в последнее время, учитывая ее недавние решения и подобные выпуски продуктов.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...