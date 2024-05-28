Хитрая функция AI Recall в Windows 11 работает без процессора AI

28.05.2024

Microsoft удваивает возможности искусственного интеллекта (ИИ), открывая новую эру для операционной системы. Первоначально считалось, что спорный инструмент Recall будет работать только на новых процессорах с нейронным процессором (NPU), но оказалось, что он прекрасно работает и на современном оборудовании.

Пользователь X Albacore продемонстрировал новую функцию в ходе бета-тестирования Microsoft Windows Insider с использованием процессора Arm64 текущего поколения. Запись показывает небольшую задержку, что ставит под сомнение производительность Recall без NPU, но, по словам документалиста, она «теоретически должна работать и на Intel/AMD».

Если вы не знакомы с Recall, то это, по сути, программа для записи экрана, которая записывает все, что вы делаете на своем компьютере. При активации вы можете просматривать свою историю, используя подсказки ИИ, чтобы найти информацию, которую вы, возможно, забыли. По общему признанию, это звучит удобно для тех из нас, кто просматривает сотни вкладок в день, но последствия для конфиденциальности разделили людей, в том числе и вас искренне. TechRadar выразил это лучше всего, подчеркнув, что это кошмар для пользователей общих ПК, он не скрывает пароли и отображает их во всей красе для всех, кто смотрит, и хотя Microsoft пока не регистрирует ваши данные, она может передумать в любой момент.

В настоящее время Albacore подтверждает, что вся обработка происходит в автономном режиме и кажется достаточно безопасной. Однако это ничего не говорит о потенциальных фишинговых атаках. Хакеры, несомненно, попытаются получить данные от тех, кто менее технически подкован. Учитывая недавнюю историю обновлений Microsoft, мы не очень верим, что эта функция останется надежной.

Напомним, что это флагманская функция для ПК Copilot Plus, новая сертификация, гарантирующая, что система может использовать искусственный интеллект. Теперь, когда мы знаем, что он может работать без этой печати одобрения, возникает вопрос, почему Microsoft ограничивает его. Вероятная причина состоит в том, чтобы побудить людей обновиться, тем более, что у компании есть проблемы с уговорами людей отказаться от Windows 10. К сожалению, это предположение основано на том, что пользователи действительно хотят иметь усиленный кейлоггер. Есть все шансы, что люди побегут в противоположном направлении.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...