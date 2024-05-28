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По какой-то причине мы скоро увидим гораздо больше eGPU AMD

28.05.2024
По какой-то причине мы скоро увидим гораздо больше eGPU AMD

AMD и ее партнеры, похоже, становятся все более поклонниками конструкции внешнего графического процессора: о своем вкладе объявили два новых бренда. Владельцы низкопроизводительных ноутбуков и NUC получат больше возможностей для улучшения своих игровых возможностей.

Рынок внешних графических процессоров (eGPU), ранее являвшийся нишевым сегментом, по-видимому, набирает обороты, поскольку в борьбу вступают два бренда – AooStar и BoostR. Первый планирует выпустить решение на базе графического процессора Radeon RX 7650M XT в июле этого года, тогда как второй придерживается RX 7600M XT. Оба решения аналогичны OneXGPU от OneXPlayer, в котором установлен графический процессор RX 7600M XT, присоединяющийся к Ayaneo AG01 Starship и GPD G1.

Интересно, что RX 7650M XT не появляется в линейке мобильных RX 7000 от AMD, что указывает на то, что это может быть обновленная версия RX 7600M XT. Хотя AooStar не указала целевую мощность своего eGPU, BoostR нацелен на 100 Вт с возможностью повышения до 120 Вт. Если это правда, мы можем рассчитывать на производительность настольной RX 6600 XT или RTX 2070 Super. Неплохо для небольшого чипа, который технически может питаться от USB-C.

Графический процессор BoostR Radeon RX 7600M XT с OCuLink.

Графический процессор BoostR Radeon RX 7600M XT с OCuLink.

 

AooStar также упомянул о работе над несколькими вариантами своего решения. Они могут иметь разное количество видеопамяти, частоту или мощность. Помимо самого графического процессора, эти автономные конструкции также содержат множество устройств ввода-вывода и расширений. Например, BoostR eGPU имеет соединение OCuLink плюс USB 4 для данных графического процессора, RJ45 для сети, USB 3.2 Gen 2 и устройство чтения SD-карт. Не стоит забывать о слоте SSD M.2 2280 и видеовыходах.

Хотя это и хорошо, но если цены будут слишком высокими, многие клиенты не заинтересуются. К счастью, представитель AooStar заявил, что цена будет неожиданной, и мы предполагаем, что в хорошем смысле. Для справки: розничная цена OneXGPU составляет 699 долларов, а стоимость BoostR eGPU — 499 долларов для первых пользователей.

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Тэги: , , , , Категории: Компьютерная периферия, Компьютеры
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