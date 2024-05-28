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AMD отказывается от чипсетов серии 700 для новых материнских плат AM5

28.05.2024
AMD отказывается от чипсетов серии 700 для новых материнских плат AM5

Помимо процессоров серии Ryzen 9000, AMD готовится выпустить новые чипсеты для будущих материнских плат Socket AM5. С момента дебюта процессоров Ryzen каждое поколение сопровождалось новым чипсетом (B350, B450, B550, B650). Тем не менее, похоже, что AMD поспешила со своим следующим набором чипсетов, пропустив серию 700 и вместо этого перескочив сразу на 800.

Лучшие процессоры серии Ryzen 9000 будут обратно совместимы с существующими материнскими платами Socket AM5, но эти новые чипсеты 800 должны служить наиболее полнофункциональной платформой для процессоров. Используя предыдущие поколения в качестве ориентира, вполне вероятно, что AMD увеличит пропускную способность PCIe, скорость и емкость USB, а также внесет общие улучшения в стабильность с помощью этих наборов микросхем.

По данным Benchlife (через WCCTech), производители готовятся продемонстрировать на Computex материнские платы с чипсетами серии 800 для сокетов Intel и AMD. Издание не раскрывает названия каждого чипсета, но мы должны ожидать увидеть некоторую комбинацию материнских плат X870E, X870, X850E, X850 и X620 Socket AM5. Это, конечно, если AMD не решит внести дальнейшие изменения в свой бренд.

Итак, что же имеет AMD против 700? Судя по использованию 700 в других местах (например, Ryzen 7 7700X), вообще ничего. Однако нет такой силы, как конкуренция (или мелочность), которая могла бы привести к изменениям, что, по-видимому, и является наиболее вероятной причиной. Наше лучшее предположение? AMD не хочет, чтобы чипсеты AM5 имели номер меньше, чем у Intel.

Такое предложение, по общему признанию, звучит не так уж и смешно, учитывая, что, по слухам, AMD меняет брендинг своего APU Strix Point на «Ryzen AI HX 3XX». Как будто различие между процессорами компании, особенно на мобильных устройствах, уже не было достаточно запутанным. Эти изменения наверняка еще больше запутают и расстроят производителей, занимающихся сборкой своими руками, поскольку они дважды должны убедиться, что покупают правильную материнскую плату серии 800. Что дальше? Серия Райзен Ультра 300?

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Поскольку дата выпуска Ryzen 9000 назначена всего на несколько месяцев, а презентация Computex ожидается еще раньше, AMD вскоре раскроет все подробности о своих планах по процессорам. Насколько усвояемо это объявление, еще предстоит выяснить, и я был бы более чем счастлив, если бы меня признали циником, чем я был бы прав в данном случае.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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