Процессоры AMD Ryzen 9000 для настольных ПК могут появиться в июле этого года

28.05.2024

Сообщается, что настольные процессоры AMD Ryzen 9000 маячат на горизонте, поскольку запуск Team Red уже не за горами. Мы уже многое знаем о том, что будет дальше, при условии, что слухи подтвердятся.

По сообщению wjm47196 на форумах Chiphell, предстоящие процессоры AMD Ryzen 9000 для настольных ПК появятся на прилавках магазинов в этом году, к концу июля.

Начнем с того, что мы ожидаем четыре модели Zen 5:

Ryzen 5 9600X с шестью ядрами и 12 потоками

Ryzen 7 9700X с восемью ядрами и 16 потоками

Ryzen 9 9900X с 12 ядрами и 24 потоками

Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и 32 потоками

Другими словами, у них та же компоновка ядер, что и у настольных процессоров Zen 4, то есть они заменят соответствующие эквиваленты 7600X , 7700X , 7900X и 7950X . Кроме того, как и современные процессоры Ryzen 7000 (Zen 4), эти чипы Ryzen 9000 (Zen 5) содержат два RDNA 2 CU для встроенной графики, поэтому не ждите каких-либо заметных улучшений в этом аспекте.

Два CU в основном использовались в качестве временного промежутка между обновлениями видеокарт или в качестве инструмента устранения неполадок. Хотя, честно говоря, у этого iGPU достаточно мощности для базового просмотра веб-страниц, некоторых легких игр и даже кодирования видео. Наконец, обратите внимание, что в этих начальных моделях нет упоминания о плотных ядрах Zen 5. Однако новое поколение предположительно привнесет улучшенный IPC (инструкций за цикл) на платформу AM5.

Ссылаясь на график Zen 4, AMD может запустить процессоры 3D V-Cache Zen 5 через шесть месяцев после первого запуска. Независимо от того, когда они появятся, каждый из них также должен использовать существующий разъем AM5. Те, кто уже пользуется системой AM5, возможно, захотят подождать еще немного, чтобы добиться лучшего скачка производительности между поколениями.

AMD должна официально объявить об этих чипах на следующей неделе во время выставки Computex. Мы также можем ожидать, что производители материнских плат представят свои платы X770 и B750 – или как там будет называться чипсет – во время выставки. Итак, следите за обновлениями.

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