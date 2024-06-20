Microsoft надеется, что бесплатная пробная версия Copilot Pro привлечет новых подписчиков

20.06.2024

Любите вы их или ненавидите, но от чат-ботов с искусственным интеллектом никуда не деться, поскольку Microsoft продолжает интегрировать Copilot во все, что может. Хотя эта функция бесплатна для всех пользователей Windows 11, существует премиум-уровень Copilot Pro для тех, кто хочет большего от своего искусственного помощника. Для тех, кто испытывает искушение, но не уверен в ценности предложения, теперь доступна бесплатная пробная версия, которую можно попробовать на досуге.

Прежде чем мы углубимся в подробности испытания, напомним, что предлагает Copilot Pro. Основное различие между уровнями — встроенная интеграция с приложениями Office365. Тем не менее, Pro также предлагает больше возможностей для создания большего количества изображений в день, а также приоритетный доступ к GPT-4 Turbo в часы пик. Все это обойдется вам в 20 долларов/19 фунтов в месяц.

Чтобы опробовать Copilot Pro самостоятельно, зайдите на его официальную страницу продукта. Пробный период длится один месяц, но вам нужно будет ввести/выбрать способ оплаты, связанный с вашей учетной записью Microsoft. Однако, чтобы избежать каких-либо обвинений, вызванных забывчивостью, мы советуем отключить регулярное выставление счетов, как только вы получите доступ.

Хотя нет никакого вреда в том, чтобы попробовать Copilot Pro, его долгосрочная ценность кажется сомнительной всем, кроме тех, кто регулярно использует Microsoft Office. Говоря от лица такого человека, единственные улучшения, которые меня привлекают, относятся к Excel. Даже в этом случае это толчок, поскольку я бы скорее предпочел приложить свои руки к многочисленным руководствам YouTube и статьям с пояснениями.

С появлением на рынке ПК Copilot+, возможно, ценность Copilot Pro будет расти вместе с функциональностью бесплатной версии. Однако неудачное внедрение Windows Recall не внушает доверия. Однако, как всегда, я готов доказать свою неправоту.

Чтобы узнать больше о процессорах, которые будут использоваться в будущих версиях Copilot+ (бесплатной и Pro), ознакомьтесь с нашим пояснением к серии AMD Ryzen AI 300.

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