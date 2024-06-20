Стремительный рост цен на TSMC N3 может нанести ущерб графическим процессорам Nvidia

Я любовнице по аське посылаю поцелуй. Жаль, в IP-пакет не влазит мой соскучившийся х%й. (Народный фольклор)

20.06.2024

У TrendForce есть плохие новости для потенциальных покупателей графических процессоров. Увеличение затрат на литейном рынке может привести к тому, что лучшие видеокарты будущего будут стоить очень дорого, хотя есть некоторое утешение в том, что это, возможно, возможно, не должно повлиять на будущие модели RTX 5000.

По мнению аналитиков, рост спроса помогает рынку восстановиться после предыдущего спада, что положительно влияет на мощности литейного производства. TrendForce связывает это с событиями середины года, такими как запуск новых смартфонов, пополнение запасов и китайский фестиваль продаж 618 – второй по величине праздник покупок в стране, объем продаж которого в прошлом году превысил 100 миллиардов долларов.

Китайские литейные предприятия восстановились быстрее, чем их коллеги, благодаря политике и замене чипов внутри страны. Некоторые процессы настолько востребованы, что уже вышли на полную мощность. Эта тенденция, вероятно, также является результатом экспортных ограничений США.

Увеличение спроса может привести к увеличению цен, поскольку клиенты борются за ограниченные объемы производства. Тем не менее, они вряд ли достигнут допандемического уровня. Таким образом, неудовлетворенный спрос переходит на тайваньские литейные заводы, которые получают выгоду от увеличения заказов, но рискуют, что в результате цены взлетят таким же образом. К счастью, в настоящее время общий спрос на зрелые процессы остается низким, при этом средняя загрузка колеблется в пределах 70–80%.

В настоящее время TSMC полностью использует возможности своих 5-нм, 4-нм и 3-нм узлов благодаря высокому спросу со стороны приложений искусственного интеллекта, платформ HPC и смартфонов высокого класса. По данным TrendForce, ожидается, что загрузка мощностей TSMC превысит 100% во второй половине этого года. Такая ситуация может сохраняться до 2025 года. Добавьте к этому огромный спрос на серии Nvidia GeForce RTX 5000 следующего поколения и графические процессоры AMD Radeon RX 8000, и вы получите сценарий мечты для производителя и потенциальный кошмар для конечного потребителя.

Любое увеличение производственных затрат, несомненно, отразится на потребителях, будь то крупные центры обработки данных или отдельные геймеры. Хотя это всего лишь предположение, за последнее время мы уже пережили одну глобальную нехватку чипов, поэтому легко сказать, каковы ее признаки. Мы просто надеемся, что это не приведет к нереальным ценам на оборудование.

Учитывая слухи о том, что серия Nvidia GeForce RTX 5000 будет выпущена в конце года на основе процесса 4N, планы TSMC по увеличению котировок N3 и цен на упаковку не должны повлиять на следующее поколение. Опять же, ничто не мешает Team Green назначить огромную цену на RTX 5090, чтобы компенсировать то, сколько может стоить потенциальная RTX 6090 на базе 3N. Но мы забегаем вперед.

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