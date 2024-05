Nintendo подтверждает Switch 2 и может поучиться у Steam Deck

07.05.2024

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил в социальных сетях, что Nintendo Switch 2 будет официально анонсирован в этом году. Прошло много времени, но мы можем увидеть дебют оборудования где-то в 2025 году, и все будет хорошо.

В сообщении в Твиттере с официального аккаунта NintendoCoLTD подробно рассказывается о «преемнике Nintendo Switch», а Фурукава напоминает потребителям, что прошло почти девять лет с момента анонса оригинального Nintendo Switch, который доступен с 2017 года. с точки зрения мобильного оборудования, целая жизнь, и вот уже несколько лет консоль испытывает трудности. После того, как Switch Pro пропал без вести, система-преемница уже давно назрела, и вот что я хочу увидеть от сиквела.

1. Новый графический процессор Nvidia

Оригинальный Nintendo Switch построен на специальном 20-нм графическом процессоре GM20B, который способен обеспечить максимально возможное разрешение 1280×720. В то время, более семи лет назад, это примерно соответствовало тому, что можно было ожидать от мобильного оборудования, с небольшими отклонениями от нормы. Для справки: кристалл GM20B встроен в чип Tegra X1, который питает Switch, а также устройства с аналогичной ценой, такие как Nvidia Shield, Nvidia Shield Pro, Nvidia Jetson Nano и Google Pixel C и другие.

Если вы сегодня пойдете играть в недавно выпущенную игру для Nintendo Switch, вы можете заметить серьезное замедление в некоторых местах. Это особенно заметно в мультиплатформенных играх по сравнению с их версиями для Xbox Series X, PS5 и ПК. Стоит помнить, что Nintendo Switch уже была недостаточно мощной, когда она была выпущена в 2017 году по сравнению с PS4 и Xbox One, но ее еще больше заглушили PS4 Pro и Xbox One X. Однако разрыв только увеличился с появлением PS5 и Xbox. Серия Х с 2020 года.

Решением здесь является новый специальный набор микросхем Nvidia, который Nvidia может построить с использованием архитектуры Ada или Blackwell, в зависимости от размера используемого кристалла. Учитывая цену консоли в 300 фунтов стерлингов, вполне возможно, что мы сможем увидеть специальный графический процессор на базе кристалла AD107, который используется в RTX 4060M. Этот графический процессор имеет 3072 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 128-битную шину памяти. Будучи самым слабым из линейки Ada текущего поколения, этот экономичный графический процессор способен воспроизводить игры со скоростью 60 кадров в секунду при ультра-настройках 1080p (через ShadowSeven на YouTube).

Эквивалентный или настроенный чип с аналогичным уровнем аппаратного обеспечения даст Nintendo Switch 2 преимущество перед его предшественником, одновременно обеспечивая возможность трассировки лучей со скоростью 30 кадров в секунду и, что наиболее важно, доступ к DLSS 3 Frame Generation. Nintendo могла бы использовать эту технологию для повышения качества игр до более высокого разрешения, например 1440p при подключении к док-станции, что могло бы поставить систему на рынок, аналогичный Xbox Series S. Однако японский гигант мог бы пойти другим путем и использовать APU AMD, например Z1 или Z1 Extreme, но это может поставить под сомнение обратную совместимость.

2. Уровень настроек управления Steam Deck.

Steam Deck OLED (и другие устройства, такие как Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally и MSI Claw) дают вам возможность изменять настройки производительности на лету с помощью удобного бокового меню. С помощью этих настроек вы можете делать такие вещи, как вручную регулировать производительность графического процессора, ограничивать частоту кадров и устанавливать температурные ограничения, которые могут существенно продлить срок службы батареи. Вы также можете изменить параметры масштабирования разрешения, что может означать переход от игры примерно к четырем часам к более чем 12, если вы будете осторожны.

Nintendo Switch 2 могла бы получить большую выгоду от такого меню, предоставляя пользователям прекрасный уровень контроля. В конце концов, не исключено, что на консоли будут настройки графики. Это потому, что PS5 и Xbox Series X часто позволяют вам выбирать между режимами «Верность» и «Производительность», а также включать трассировку лучей, обычно за счет половины частоты кадров. Это даст вам возможность наслаждаться играми на ходу или запускать устройства от сети переменного тока (например, при подключении к док-станции) для получения полноценного опыта.

3. Больше места для хранения данных из коробки

Одна из наших самых больших претензий к Nintendo Switch — это ничтожный объем памяти, который становится все более серьезной проблемой по мере увеличения размера игр. Купите стандартную или облегченную модель, и у вас будет всего 32 ГБ для загрузки новых игр и хранения картриджей. Switch OLED удваивает этот показатель — 64 ГБ, но он все равно быстро заполнится более крупными играми, такими как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, с (сравнительно) гигантскими 18,2 ГБ.

Nintendo приняла разумное решение использовать расширяемую память с помощью простой SD-карты большой емкости, подобные которой можно найти довольно дешево. Вы можете приобрести совместимую модель емкостью 256 ГБ или 512 ГБ примерно за 25 и 50 фунтов стерлингов соответственно, а варианты на 1 ТБ будут стоить около 100 фунтов стерлингов, в зависимости от производителя. Это здорово и все такое, но это решает проблему, которую Nintendo может обойти, имея на борту флэш-память eMMC или NVMe большего размера. Поскольку совместимые технологии сейчас намного дешевле, чем в 2017 году, мы надеемся на гораздо большее решение для хранения данных в стандартной комплектации, тем более, что игры, несомненно, будут больше по объему и размеру файлов.

4. Палочки с эффектом Холла для Joy-Cons.

Если у вас есть Nintendo Switch в течение длительного периода времени, вы, возможно, заметили, что ваши Joy-Cons могут смещаться. У меня, конечно, есть, и может быть неприятно поправлять джойстики, когда вы просто пытаетесь дать отпор и играть. Решение, предложенное сторонними производителями, такими как Nitro Deck, заключается в использовании стиков с эффектом Холла вместо традиционно впаянных. Без схемы вероятность ошибок с течением времени будет гораздо меньше.

Стики с эффектом Холла также более плавные и обеспечивают более чувствительную обратную связь, поскольку при этом меньше помех. Раз уж мы заговорили об этом, мы надеемся, что Nintendo сможет увеличить время автономной работы Joy-Cons. Хотя заявленные 20 часов — это нормально, мы хотим большего. Вряд ли бренд будет переделывать датчики движения и грохота HD. Тем не менее, если «Большая N» сможет сделать это правильно, будет, что отпраздновать с появлением подразделения-преемника.

5. Лучший экран

Хотя разрешение 720p вполне подходит для портативного использования, мы надеемся, что Nintendo Switch 2 в стандартной комплектации увеличит разрешение до 1080p. В настоящее время так обстоит дело с Asus ROG Ally и MSI Claw, которые успешно используют это разрешение. Хотя диагональ HD может хорошо смотреться на OLED-экране, как показывает OLED-дисплей Steam Deck с разрешением 1280×800, новый специальный APU может немного улучшить ситуацию. Это также сделало бы увеличение изображения на телевизоре с разрешением 1080p до 1440p гораздо более выгодным.

Существует небольшая вероятность того, что Nintendo сможет последовать примеру Lenovo Legion Go с дисплеем 1600p, но мы вполне уверены, что компания из Киото выберет более традиционное разрешение. Похоже, что аппаратное обеспечение-преемник будет скорее итеративным, чем инновационным, учитывая огромную базу установок и библиотеку игр, поэтому больший и яркий дисплей может стать здесь настоящим победителем. OLED-дисплей Nintendo Switch выглядит четким в действии, имеет превосходный цветовой контраст и глубокий черный цвет, поэтому было бы отлично использовать продолжение в разрешении 1080p.

