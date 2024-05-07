Nintendo подтверждает Switch 2 и может поучиться у Steam Deck

Президент Nintendo Шунтаро Фурукава заявил в социальных сетях, что Nintendo Switch 2 будет официально анонсирован в этом году. Прошло много времени, но мы можем увидеть дебют оборудования где-то в 2025 году, и все будет хорошо.
В сообщении в Твиттере с официального аккаунта NintendoCoLTD подробно рассказывается о «преемнике Nintendo Switch», а Фурукава напоминает потребителям, что прошло почти девять лет с момента анонса оригинального Nintendo Switch, который доступен с 2017 года. с точки зрения мобильного оборудования, целая жизнь, и вот уже несколько лет консоль испытывает трудности. После того, как Switch Pro пропал без вести, система-преемница уже давно назрела, и вот что я хочу увидеть от сиквела.
Оригинальный Nintendo Switch построен на специальном 20-нм графическом процессоре GM20B, который способен обеспечить максимально возможное разрешение 1280×720. В то время, более семи лет назад, это примерно соответствовало тому, что можно было ожидать от мобильного оборудования, с небольшими отклонениями от нормы. Для справки: кристалл GM20B встроен в чип Tegra X1, который питает Switch, а также устройства с аналогичной ценой, такие как Nvidia Shield, Nvidia Shield Pro, Nvidia Jetson Nano и Google Pixel C и другие.
Если вы сегодня пойдете играть в недавно выпущенную игру для Nintendo Switch, вы можете заметить серьезное замедление в некоторых местах. Это особенно заметно в мультиплатформенных играх по сравнению с их версиями для Xbox Series X, PS5 и ПК. Стоит помнить, что Nintendo Switch уже была недостаточно мощной, когда она была выпущена в 2017 году по сравнению с PS4 и Xbox One, но ее еще больше заглушили PS4 Pro и Xbox One X. Однако разрыв только увеличился с появлением PS5 и Xbox. Серия Х с 2020 года.
Решением здесь является новый специальный набор микросхем Nvidia, который Nvidia может построить с использованием архитектуры Ada или Blackwell, в зависимости от размера используемого кристалла. Учитывая цену консоли в 300 фунтов стерлингов, вполне возможно, что мы сможем увидеть специальный графический процессор на базе кристалла AD107, который используется в RTX 4060M. Этот графический процессор имеет 3072 ядра CUDA, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и 128-битную шину памяти. Будучи самым слабым из линейки Ada текущего поколения, этот экономичный графический процессор способен воспроизводить игры со скоростью 60 кадров в секунду при ультра-настройках 1080p (через ShadowSeven на YouTube).
Эквивалентный или настроенный чип с аналогичным уровнем аппаратного обеспечения даст Nintendo Switch 2 преимущество перед его предшественником, одновременно обеспечивая возможность трассировки лучей со скоростью 30 кадров в секунду и, что наиболее важно, доступ к DLSS 3 Frame Generation. Nintendo могла бы использовать эту технологию для повышения качества игр до более высокого разрешения, например 1440p при подключении к док-станции, что могло бы поставить систему на рынок, аналогичный Xbox Series S. Однако японский гигант мог бы пойти другим путем и использовать APU AMD, например Z1 или Z1 Extreme, но это может поставить под сомнение обратную совместимость.
Steam Deck OLED (и другие устройства, такие как Lenovo Legion Go, Asus ROG Ally и MSI Claw) дают вам возможность изменять настройки производительности на лету с помощью удобного бокового меню. С помощью этих настроек вы можете делать такие вещи, как вручную регулировать производительность графического процессора, ограничивать частоту кадров и устанавливать температурные ограничения, которые могут существенно продлить срок службы батареи. Вы также можете изменить параметры масштабирования разрешения, что может означать переход от игры примерно к четырем часам к более чем 12, если вы будете осторожны.
Nintendo Switch 2 могла бы получить большую выгоду от такого меню, предоставляя пользователям прекрасный уровень контроля. В конце концов, не исключено, что на консоли будут настройки графики. Это потому, что PS5 и Xbox Series X часто позволяют вам выбирать между режимами «Верность» и «Производительность», а также включать трассировку лучей, обычно за счет половины частоты кадров. Это даст вам возможность наслаждаться играми на ходу или запускать устройства от сети переменного тока (например, при подключении к док-станции) для получения полноценного опыта.
Одна из наших самых больших претензий к Nintendo Switch — это ничтожный объем памяти, который становится все более серьезной проблемой по мере увеличения размера игр. Купите стандартную или облегченную модель, и у вас будет всего 32 ГБ для загрузки новых игр и хранения картриджей. Switch OLED удваивает этот показатель — 64 ГБ, но он все равно быстро заполнится более крупными играми, такими как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, с (сравнительно) гигантскими 18,2 ГБ.
Nintendo приняла разумное решение использовать расширяемую память с помощью простой SD-карты большой емкости, подобные которой можно найти довольно дешево. Вы можете приобрести совместимую модель емкостью 256 ГБ или 512 ГБ примерно за 25 и 50 фунтов стерлингов соответственно, а варианты на 1 ТБ будут стоить около 100 фунтов стерлингов, в зависимости от производителя. Это здорово и все такое, но это решает проблему, которую Nintendo может обойти, имея на борту флэш-память eMMC или NVMe большего размера. Поскольку совместимые технологии сейчас намного дешевле, чем в 2017 году, мы надеемся на гораздо большее решение для хранения данных в стандартной комплектации, тем более, что игры, несомненно, будут больше по объему и размеру файлов.
Если у вас есть Nintendo Switch в течение длительного периода времени, вы, возможно, заметили, что ваши Joy-Cons могут смещаться. У меня, конечно, есть, и может быть неприятно поправлять джойстики, когда вы просто пытаетесь дать отпор и играть. Решение, предложенное сторонними производителями, такими как Nitro Deck, заключается в использовании стиков с эффектом Холла вместо традиционно впаянных. Без схемы вероятность ошибок с течением времени будет гораздо меньше.
Стики с эффектом Холла также более плавные и обеспечивают более чувствительную обратную связь, поскольку при этом меньше помех. Раз уж мы заговорили об этом, мы надеемся, что Nintendo сможет увеличить время автономной работы Joy-Cons. Хотя заявленные 20 часов — это нормально, мы хотим большего. Вряд ли бренд будет переделывать датчики движения и грохота HD. Тем не менее, если «Большая N» сможет сделать это правильно, будет, что отпраздновать с появлением подразделения-преемника.
Хотя разрешение 720p вполне подходит для портативного использования, мы надеемся, что Nintendo Switch 2 в стандартной комплектации увеличит разрешение до 1080p. В настоящее время так обстоит дело с Asus ROG Ally и MSI Claw, которые успешно используют это разрешение. Хотя диагональ HD может хорошо смотреться на OLED-экране, как показывает OLED-дисплей Steam Deck с разрешением 1280×800, новый специальный APU может немного улучшить ситуацию. Это также сделало бы увеличение изображения на телевизоре с разрешением 1080p до 1440p гораздо более выгодным.
Существует небольшая вероятность того, что Nintendo сможет последовать примеру Lenovo Legion Go с дисплеем 1600p, но мы вполне уверены, что компания из Киото выберет более традиционное разрешение. Похоже, что аппаратное обеспечение-преемник будет скорее итеративным, чем инновационным, учитывая огромную базу установок и библиотеку игр, поэтому больший и яркий дисплей может стать здесь настоящим победителем. OLED-дисплей Nintendo Switch выглядит четким в действии, имеет превосходный цветовой контраст и глубокий черный цвет, поэтому было бы отлично использовать продолжение в разрешении 1080p.