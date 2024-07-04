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Корея любит графические процессоры AMD начального уровня, но Nvidia остается фаворитом

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04.07.2024
Корея любит графические процессоры AMD начального уровня, но Nvidia остается фаворитом

AMD с трудом удалось повторить успех CPU в своих GPU, но, похоже, Южной Корее нравится Radeon RX 7600. Несмотря на рост доли рынка, Team Red предстоит пройти долгий путь, прежде чем она догонит Nvidia.

По данным Danawa Research, AMD удвоила свою долю рынка в стране. В прошлом году ее портфель составлял 4,61% видеокарт в стране. По состоянию на май 2024 года компания достигла пика в 11,56%. Что еще лучше, она не показала никаких признаков замедления, несмотря на небольшое падение до 11,33% в июне.

Рост, вероятно, связан с тем, что лучшие видеокарты от Nvidia просто слишком дороги. Radeon RX 7600 лидирует, составляя 26% от внедрения AMD в стране. За ней следуют несколько моделей предыдущего поколения, с RX 6600 с 23,1% и даже более дорогой RX 6800, которая выросла более чем вдвое до 12,4%.

Изображение: Danawa Research

 

Не хочу умалять такого оглушительного успеха, но это не сильно меняет ситуацию. Июльский обзор оборудования Steam от Valve показывает, что люди со всего мира по-прежнему очень благосклонны к Nvidia, доля которой на рынке составляет 89%.

Хотя 30-я серия, особенно RTX 3060 Ti и 3060, остается королями в Южной Корее, общее мнение медленно смещается в пользу RTX 4060 по всему миру. Вас не удивит, что это, возможно, из-за ее более низкой цены. В настоящее время она предлагает самый дешевый способ получить эксклюзивные функции, такие как DLSS 3.

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С появлением серии RTX 50, которая уже не за горами, Nvidia не должна долго ждать скидки на серию 40. Пока AMD сохраняет низкие цены, у нее может быть шанс сократить разрыв в 2025 году. К счастью, слухи говорят о том, что команда Red будет держаться подальше от рынка high-end, что является хорошей новостью для тех, кто ценит ценность.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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