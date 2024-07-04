Elden Ring возвращает себе титул самой популярной игры в Steam Deck

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04.07.2024

Elden Ring и Steam Deck имеют общее легендарное прошлое, а RPG от FromSoftware часто занимала высокие места в официальной таблице лидеров игрового времени для устройства. Фактически, она не опускалась ниже 7-го места за 23 месяца, в течение которых Valve собирала и делилась своими данными. Однако в истории на века она снова оказывается впереди всех.

Elden Ring не оказывалась на вершине чартов с момента выхода Steam Deck OLED, последний раз она занимала эту позицию в мае 2023 года. Однако, учитывая, что Shadow of the Erdtree прочно обосновывается в домах геймеров, неудивительно, что эта главная игра для портативных консолей снова оказалась на вершине.

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Как сообщает OnDeck, официальный аккаунт Valve в Steam Deck для X, теперь у нас есть официальный список самых популярных игр за июнь 2024 года. Elden Ring оказалась среди других давних фаворитов, некоторые из которых вернулись после долгого периода отсутствия, но также появились и новые лица.

Steam Deck — самая популярная игра в июне 2024 г.

#01 – Elden Ring (выше #7)

#02 – Stardew Valley (выше #3)

#03 – Аид II (снизу с #1)

#04 – Балатро (поднялся с #6)

#05 – Baldur’s Gate 3 (без изменений)

#06 – Fallout 4 (снижение с #2)

#07 – Аид (снижение с #4)

#08 – Diablo IV (поднялся с #9)

#09 – Дэйв Дайвер (новый)

#10 – Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX- (новый)

#11 – Выжившие вампиры (поднялось с #13)

#12 – Grand Theft Auto V (поднялось с #14)

#13 – Cyberpunk 2077 (снижение с #12)

#14 – Red Dead Redemption 2 (новый)

#15 – Slay the Spire (выше #18)

#16 – Monster Hunter: World (поднялся с #20)

#17 – Наследие Хогвартса (новое)

#18 – Helldivers 2 (снижение с #10)

#19 – Deep Rock Galactic: Выживший (новый)

#20 – The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (пониженное с #15)

Мы не ожидаем, что Elden Ring в ближайшее время будет узурпирован с трона, особенно учитывая, насколько сложна и длинна Shadow of the Erdtree. Тем не менее, никогда не стоит игнорировать страсть фанатов Stardew Valley или привлекательность обновления Hades II. Однако наряду с этим стремительным взлетом следует досадное падение Helldivers 2, чья убывающая популярность ставит ее на 18-е место по сравнению с предыдущим 10-м местом в мае.

Неясно, насколько летняя распродажа Steam повлияет на потенциальные рейтинги, но мы обязательно сообщим о любых сюрпризах, если они появятся. А пока не упустите новую встроенную функцию записи игры, доступную сейчас для Steam Deck. В конце концов, если вы бьетесь головой о босса (или моба) Elden Ring, вы могли бы также иметь крутой клип, чтобы показать это.

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