Elden Ring возвращает себе титул самой популярной игры в Steam Deck

Elden Ring и Steam Deck имеют общее легендарное прошлое, а RPG от FromSoftware часто занимала высокие места в официальной таблице лидеров игрового времени для устройства. Фактически, она не опускалась ниже 7-го места за 23 месяца, в течение которых Valve собирала и делилась своими данными. Однако в истории на века она снова оказывается впереди всех.
Elden Ring не оказывалась на вершине чартов с момента выхода Steam Deck OLED, последний раз она занимала эту позицию в мае 2023 года. Однако, учитывая, что Shadow of the Erdtree прочно обосновывается в домах геймеров, неудивительно, что эта главная игра для портативных консолей снова оказалась на вершине.
Как сообщает OnDeck, официальный аккаунт Valve в Steam Deck для X, теперь у нас есть официальный список самых популярных игр за июнь 2024 года. Elden Ring оказалась среди других давних фаворитов, некоторые из которых вернулись после долгого периода отсутствия, но также появились и новые лица.
Мы не ожидаем, что Elden Ring в ближайшее время будет узурпирован с трона, особенно учитывая, насколько сложна и длинна Shadow of the Erdtree. Тем не менее, никогда не стоит игнорировать страсть фанатов Stardew Valley или привлекательность обновления Hades II. Однако наряду с этим стремительным взлетом следует досадное падение Helldivers 2, чья убывающая популярность ставит ее на 18-е место по сравнению с предыдущим 10-м местом в мае.
Неясно, насколько летняя распродажа Steam повлияет на потенциальные рейтинги, но мы обязательно сообщим о любых сюрпризах, если они появятся. А пока не упустите новую встроенную функцию записи игры, доступную сейчас для Steam Deck. В конце концов, если вы бьетесь головой о босса (или моба) Elden Ring, вы могли бы также иметь крутой клип, чтобы показать это.