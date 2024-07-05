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Windows 11 наконец-то вытесняет Windows 10 в Steam

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05.07.2024
Windows 11 наконец-то вытесняет Windows 10 в Steam

За последние три года люди не спешили обновляться до Windows 11. К счастью для Microsoft, сейчас дела у современной операционной системы (ОС) идут на поправку, и вскоре она вытеснит Windows 10 для геймеров.

После тяжелого периода, когда многие, включая нас, вернулись к Windows 10 всего пару месяцев назад, похоже, что все возвращается на круги своя. Согласно Statcounter, июнь стал вторым месяцем роста для Windows 11, достигнув исторического максимума в 29,75%. Естественно, этот пик все еще меркнет по сравнению с Windows 10, на долю которой приходится две трети всех ПК Microsoft — 66,04%. Тем не менее, это начало.

Большая часть этого роста приходится на геймеров, которые, по-видимому, не испытывают проблем со сменой операционных систем. Обзор оборудования Steam за июнь показывает почти равное разделение между ними. Windows 10 лидирует, охватывая 49,42% геймеров на платформе, в то время как Windows 11 наступает ей на пятки с 46,63%. Поскольку устаревшая ОС почти потеряла целый процент, а ее преемница набрала половину, похоже, что Windows 11 станет доминирующей операционной системой к августу.

Проблемы Microsoft не являются сюрпризом. Windows 11 страдает от многочисленных ошибок, включая бесконечные циклы загрузки и отсутствующие меню «Пуск» . Мы были во власти нескольких из них, когда драйверы создавали хаос, а синие экраны становились повседневным явлением. Даже основная стратегия компании по вставке рекламы слева, справа и в центре раздражала людей.

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Помимо репутации, часть медленного принятия просто происходит из-за отсутствия необходимости. Все игровые функции, которые изначально были заявлены как эксклюзивные, включая DirectStorage и AutoHDR, доступны в Windows 10.

Настоящее испытание наступит, когда Microsoft прекратит выпуск обновлений безопасности для Windows 10 14 октября 2025 года. Как бы мне ни нравилась старая ОС, я бы никому не рекомендовал оставлять свои подключенные к Интернету устройства уязвимыми.

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Тэги: , Категории: Microsoft, OS Windows, НовостиIT
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