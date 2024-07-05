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Новый процессорный сокет LGA 1851 от Intel может решить давнюю проблему

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05.07.2024
Новый процессорный сокет LGA 1851 от Intel может решить давнюю проблему

Первые процессоры Intel, использующие новый сокет LGA 1851, должны появиться в конце этого года, начиная с серии Core Ultra 200 (кодовое название Arrow Lake). Несмотря на то, что они внешне похожи на LGA 1700, увеличенное количество контактов делает предыдущие процессоры несовместимыми. Хотя возможность модернизации исключена, эта новая конструкция может по крайней мере решить проблему, которая до сих пор преследует материнские платы текущего поколения.

Архитектурные улучшения должны сделать Core Ultra 200 лучшей серией ЦП, созданной Intel на сегодняшний день. Предварительные тесты говорят об этом, поскольку Arrow Lake-S может похвастаться более высокой одноядерной производительностью по сравнению с Core i9 14900KS. Что еще лучше, похоже, нам, возможно, не придется тянуться за новыми специальными контактными рамками для этих чипов, по крайней мере, на некоторых платах.

 

Основываясь на своих предыдущих утечках о серии Core Ultra 200, пользователь X jaykihn0 пролил еще больше масла в огонь о новых процессорах Intel. Оказывается, производители будут иметь два ILM (внутренних механизма блокировки) на выбор для своих конструкций материнских плат Socket LGA 1851. Один по сути такой же, как и предыдущие попытки, которые были на платах LGA 1700, наклоненный на два градуса. Однако другой, названный «Reduced Load ILM (RL-ILM)», плоский и, как утверждается, улучшает теплоотдачу.

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Итак, если один явно лучше другого, то почему Intel не идет вперед и не включает RL-ILM на все материнские платы? По словам jaykihn0, это вопрос совместимости. RL-ILM требует, чтобы радиатор оказывал давление на процессор, тогда как стандартный ILM не имеет такого предварительного условия. Он также дороже в добавлении к каждой плате. Хотя его стоимость составляет <$1 за штуку, каждая копейка имеет значение, когда дело доходит до массового производства.

Хотя я рад видеть, что Intel предпринимает шаги по восстановлению производительности, оставленной на столе предыдущим дизайном сокета, этот подход не лишен проблем. Сообщение потребителям таких тонких спецификаций, как давление радиатора, будет сложным и потенциально проблематичным. Также остаются вопросы о том, как мы сможем различать RL-ILM и стандартный ILM, будь то по физическим различиям или по маркировке.

Независимо от результата, мой аппетит к процессорам серии Core Ultra 200 остается ощутимым. Новые поколения ЦП всегда приносят волнение, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как Intel справится с новыми чипами серии Ryzen 9000 от AMD.

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Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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