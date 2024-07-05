Процессоры AMD Ryzen AI HX Pro могут выйти в октябре

05.07.2024

Скоро могут выйти мобильные процессоры AMD Ryzen AI 9 HX Pro 370 и Ryzen AI 7 Pro 360. Этот дуэт присоединяется к обычной серии Ryzen AI 300, предлагая немного больше для профессионалов.

По данным AnhPhuH на X, ожидается, что Ryzen AI 9 HX Pro 370 и Ryzen AI 7 Pro 360 появятся на цифровых полках через шесть месяцев после серии Pro 8000. Это ставит их потенциальную дату выпуска примерно на середину октября этого года. Однако неясно, будут ли эти чипы доступны в этот день или просто анонсированы. Не путайте их с не-Pro серией Ryzen AI 300, которая должна появиться на рынке к концу этого месяца после небольшой задержки.

Как обычная, так и Pro-версия серии Ryzen AI 300 основана на кристалле Strix Point. Разница заключается в улучшенных параметрах безопасности и управления Pro, которые нацелены на коммерческих и профессиональных пользователей.

Хотя мы пока не знаем точную конфигурацию ядер этих частей, они должны иметь то же количество, что и их не-Pro эквиваленты. Другими словами, Ryzen AI 7 Pro 360 может включать десять ядер и 20 потоков вместе с 12CU iGPU и XDNA2 NPU, ориентируясь на TDP от 15 Вт до 54 Вт. Ryzen AI 9 Pro HX 370, с другой стороны, может получить 12 ядер и 24 потока с 16CU iGPU и XDNA2 NPU при том же энергопотреблении.

Будучи профессиональными чипами, они, вероятно, будут настроены на более низкий TDP, чтобы обеспечить более стабильную и предсказуемую производительность. Помимо мощности, мы можем ожидать того же 20%-ного повышения производительности, о котором ходят слухи, для непрофессиональной линейки. Но, как обычно, мы не можем быть уверены на 100% до официального запуска, так что следите за обновлениями.

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