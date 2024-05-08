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Утечка Nvidia RTX 5060 утверждает, что у ноутбуков начального уровня проблемы с VRAM1 мин для чтения

08.05.2024
Утечка Nvidia RTX 5060 утверждает, что у ноутбуков начального уровня проблемы с VRAM

Nvidia уже давно подвергается критике за количество памяти, и похоже, что с появлением новых графических процессоров Blackwell ситуация не изменится. Если взглянуть на то, что может быть, то можно отметить, что GeForce RTX 5060 работает немного хуже, чем ожидалось, и RTX 5090 также не является победителем.

Всего через пару дней после утечки даты выпуска RTX 5080, которая с тех пор была опровергнута, ютубер «Закон Мура мертв» (MLID) получил представление о ширине памяти и шины на моделях ноутбуков. Более того, на этот раз он особенно уверен в себе, заявляя, что информация «поступает из нескольких моих лучших источников».

В настоящее время соглашения об именах находятся в подвешенном состоянии, поэтому давайте просто перечислим, чего потенциально ожидать, сверху вниз:

  • Nvidia GeForce RTX 5090 — 256-бит, 16 ГБ
  • Nvidia GeForce RTX 5080 или 5080 Ti — 256-бит, 16 ГБ
  • Nvidia GeForce RTX 5070 или 5080 — 12 ГБ
  • Nvidia GeForce RTX 5060 или 5070 — 128-бит, 8 ГБ

 

Две верхние карты не являются большим сюрпризом, поскольку MILD уже заявила, что RTX 5090 и RTX 5080, как сообщается, основаны на одном и том же кристалле GB203. Такое ощущение, что Nvidia упускает хитрость, не помещая 24 ГБ в свой флагман, но 16 ГБ остаются неизменными по сравнению с текущим графическим процессором для ноутбуков RTX 4090. В конце концов, это портативная модель, и у нее есть ограничения по пространству и охлаждению.

Конечно, лучшая новость заключается в том, что RTX 5080 и RTX 5070 якобы увеличились на 4 ГБ по сравнению с текущим поколением. Поскольку на бумаге она выглядит идентично верхней карте, Nvidia, скорее всего, разделит RTX 5080, используя разные тактовые частоты или количество ядер CUDA. В любом случае, похоже, что это будет мощная мобильная платформа, если Nvidia сможет все это поддержать.

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Если это правда, то мне было бы приятно увидеть, что RTX 5070 предлагает больше, чем стандартный болотный стандарт. Некоторые игры плохо реагируют на однозначную память при определенных разрешениях, что вызывает множество проблем. Возьмем, к примеру, Far Cry 6 в разрешении 4K. Возраст игры уже приближается к трем годам, и ее объем составляет менее 12 ГБ в формате UHD. Добавьте сюда трассировку лучей, и у графических процессоров не останется шансов.

К сожалению, Nvidia могла испортить RTX 5060, ограничившись всего 8 ГБ. MLID уже много лет говорит об этом, и это, вероятно, не должно никого удивлять. К счастью, утешает то, что Зеленая команда пока ничего из этого не подтвердила. А пока залейте течь щепоткой соли. Возможно, мы услышим больше на Computex в конце мая. Я уверен, что бренд увидит смысл отказаться от чего-либо, кроме двузначной видеопамяти.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT

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