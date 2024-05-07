Новая XFX Radeon 7900 XTX — абсолютная единица

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07.05.2024

Если вам еще предстоит перейти на видеокарту RDNA 3, грядущая видеокарта XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana может подойти вам. Однако будьте осторожны: это неповоротливый монстр. Новый AIB представляет собой четырехслотовый графический процессор, что делает его одной из крупнейших моделей на рынке на сегодняшний день, затмевая все, что есть в арсенале AMD.

Размеры XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana составляют скромные 13,6 x 5,11 x 2,5 дюйма (ДxШxВ), что, насколько мы видели, просто невероятно. Для сравнения: эталонная модель AMD Radeon RX 7900 XTX получила высокую оценку за двухслотовый дизайн и приличное энергопотребление, размеры которого составляют всего 11,3 x 4,3 x 2 дюйма. Говоря о энергопотреблении, новая версия XFX потребует в общей сложности 3 разъема питания PCIe, что потребует блока питания мощностью не менее 850 Вт.

Ходят слухи, что четырехслотовый кулер, установленный на Phoenix Nirvana AIB, изначально мог быть зарезервирован для якобы отмененной модели RX 8900 XTX, которая должна была возглавить проект RDNA 4. Ранее мы сообщали о следующем поколении процессоров. Охлаждение графического процессора с повышенной теплоемкостью, большим количеством медных тепловых трубок и более крупными теплоотводами.

Затем мы переходим к усовершенствованному охлаждению и функциональности XFX Radeon RX 7900 XTX Phoenix Nirvana, которая оснащена системой охлаждения с паровой камерой, модульными вентиляторами с магнитным креплением и усовершенствованными термоподушками, предназначенными для разгона. Проще говоря, с радиатором большего размера вы можете значительно сильнее нагружать графический процессор, поскольку он легче отводит выделяемое тепло. Учитывая, что стандартная тактовая частота Boost составляет 2615 МГц, вам нужно будет включить ручной режим разгона, чтобы добиться максимально возможной частоты кадров.

Хотя Phoenix Nirvana, безусловно, звучит чрезмерно с точки зрения аппаратного обеспечения, вполне логично, что изначально предполагалось, что кулер и требования к питанию будут зарезервированы для поколения RDNA 4. Учитывая, что якобы отмененный кристалл AMD 4C потребовал бы серьезного охлаждения, чтобы соответствовать уровню производительности RTX 4090. Ходят слухи, что RDNA 4 будет использовать видеопамять GDDR6, а это означает, что Team Red могла отступить в гонке за власть, вместо этого предпочтя сохранить конкурентоспособные цены.

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