SanDisk покрывает ваши потребности в хранении данных с помощью своего настольного накопителя

07.05.2024

Western Digital объявила о добавлении нового внешнего накопителя в портфолио SanDisk. Предлагая одну из самых больших емкостей, которые только можно получить в SSD-решении, он призван стать универсальным источником резервного копирования личных и профессиональных данных.

Эта серия внешних твердотельных накопителей, получившая простое название SanDisk Desk Drive, будет доступна емкостью 4 ТБ и 8 ТБ. Последний представляет собой самую высокую емкость внешнего твердотельного накопителя для настольных ПК. Однако эта способность не дается бесплатно; диск немного больше, чем широко доступные модели емкостью 1 ТБ или 2 ТБ. Если вам все еще недостаточно 8 ТБ, WD рассчитывает выпустить модель емкостью 16 ТБ в следующем году.

Что может отпугнуть некоторых покупателей, так это отдельная вилка питания. Я бы предпочел одно соединение Type-C, но производитель зарезервировал его для передачи данных. Вместо этого устройство использует соединение цилиндрического типа для повышения мощности. В худшем случае WD могла бы выбрать два порта USB для хост-компьютеров, которые не поддерживают передачу высокой мощности через USB. Возможно, WD посчитал последнее слишком запутанным.

Когда дело доходит до скорости, SanDisk Desk Drive не является лучшим твердотельным накопителем и не бьет никаких рекордов. Тем не менее, учитывая заявленную скорость чтения 1100 МБ/с, он должен передавать ваши файлы достаточно быстро для ежедневного использования. Обновление до скорости USB 3.2 Gen 2×2 было бы бонусом, но наверняка увеличило бы цену. Если вы в основном используете его для резервного копирования файлов, видео и фотографий или для просмотра фильмов прямо с него, все будет в порядке.

У меня есть внешний диск с одинаковой скоростью, и я ежедневно создаю резервные копии множества данных, не чувствуя при этом замедления. Могу поспорить, что большинство даже не заметит разницы между ним и многими внутренними твердотельными накопителями, если скрыть измеритель скорости. Не позволяйте скорости сдерживать вас; дерзайте, если вам нравится мощность и цена.

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