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RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

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05.07.2024
RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

Basemark только что запустил свой последний бенчмарк, GPUScore: Breaking Limit. Естественно, я не стал терять времени, чтобы посмотреть, как моя GeForce RTX 3080 Ti справится с ним. Конечно же, его потрясающе тяжелые тестовые последовательности оказались унизительным опытом и должны аналогичным образом сократить другие высокопроизводительные системы до размеров.

Часть удовольствия от того, что у вас есть одна из лучших видеокарт, заключается в том, чтобы увидеть, насколько хорошо она показывает себя в программном обеспечении для бенчмаркинга. По крайней мере, для меня. Эти приложения также полезны для наших обзоров, помогая нам оценивать производительность среди конкурентов и поколений. Итак, поскольку Basemark описывает GPUScore: Breaking Limit как бенчмарк трассировки лучей, который «отражает текущий и будущий ландшафт этой технологии», я, конечно, должен был взглянуть.

RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

RTX 3080 Ti не справляется с новым тестом GPUScore от Basemark

 

Даже несмотря на то, что моя GeForce RTX 3080 Ti имеет процессор Ryzen 7 7800X3D и 32 ГБ оперативной памяти DDR5 7200 МТ/с, поддерживающей его, GPUScore: Breaking Limit оказывается слишком большим. Используя рендерер Vulkan, видеокарта справилась со средним значением 28 кадров в секунду (fps). К сожалению, при переходе на DirectX 12 все становится только хуже, и результат падает до 26 кадров в секунду. Заслуга Basemark в этом, поскольку результаты оказались стабильными при нескольких запусках.

Это очень далеко от среднего значения в 69-73 кадра в секунду, которое я получаю при запуске GPUScore: Relic of Life (как показано выше). Хотя, здорово видеть, как программное обеспечение выжимает производительность современных видеокарт до их… ну, предела. Даже при настройке разрешения бенчмарка на 4K, отражая более новый тест, результаты все равно были более позитивными при 38-41 кадре в секунду.

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С такими разочаровывающими результатами на старте мы не возлагали надежд на нашу тестовую систему Ryzen 5 7600X и Radeon RX 7900 XT. Но, конечно, мы все равно запустили тест. Конечно, карта Radeon показала солидные, хотя и ожидаемые результаты, выдав в среднем 25/26 кадров в секунду в зависимости от рендерера.

Вы можете скачать и попробовать GPUScore: Breaking Limit самостоятельно, но перед запуском ознакомьтесь с системными требованиями. На странице загрузки вы найдете установщики для Windows, Linux, Android и iOS .

Мы все еще думаем, включат ли мы GPUScore: Breaking Limit в будущие обзоры, но мне очень любопытно посмотреть, как с этим справятся такие, как RTX 4090. А еще лучше, это может стать зрелым испытательным полигоном для видеокарт серии Nvidia RTX 50, когда бы они ни появились.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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