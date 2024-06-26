ASRock выпускает одну из самых тонких видеокарт

26.06.2024

ASRock выпустила одну из самых маленьких видеокарт для настольных ПК на рынке, занимающую всего один слот. Эта маленькая вещь не требует каких-либо кабелей питания, что делает ее идеальной для старых офисных компьютеров Dell/HP, которым требуется небольшая модернизация графики.

Будь то домашний кинотеатр или обновление устаревшего компактного офисного ПК, низкопрофильные видеокарты часто могут пригодиться, но они не привлекают столько внимания, как большие и блестящие модели, такие как Radeon RX 7800 XT Phantom Gaming от ASRock. Сегодня компания исправляет ситуацию с помощью своей Radeon RX 6400 Low Profile 4 ГБ. Эта крошечная карта оснащена 768 потоковыми процессорами с тактовой частотой 2039 МГц и частотой повышения 2321 МГц, а также 4 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на 64-битной шине. Карта подключается к материнской плате через интерфейс x16, который электрически подключен для PCIe 4 x4, и все это в однослотовой конструкции размером 150 x 68,9 мм.

Из-за своего низкопрофильного дизайна на этой карте есть место только для двух видеовыходов, и ASRock выбрала один HDMI 2.1 плюс один DisplayPort 1.4a, чтобы выполнить эту роль. Также добавлен режим 0 дБ, позволяющий вентилятору бесшумно работать при низкой нагрузке, что приятно. Наконец, карта не потребляет много энергии, что позволяет полностью питать ее через слот PCIe. Это отлично подходит для офисных машин, которым может не хватать выделенных 8-контактных кабелей.

Излишне говорить, что вы не побьете мировые рекорды, как могли бы с лучшей видеокартой, но она сослужит вам хорошую службу, если вам нужно только больше выходов на дисплей. Более того, хотя RX 6400 и не является самой рекомендуемой моделью для игр, он по-прежнему является подходящим чипом для разрешения 1080p при средних настройках. Ее производительность лишь немного ниже, чем у GTX 1650 Super 4GB или RX 570 4GB. Так что не над чем издеваться, если ваш бюджет не позволяет добиться большего или на вашем компьютере недостаточно места или мощности.

Тем не менее, если вы занимаетесь созданием видеоконтента, имейте в виду, что этот графический процессор не включает в себя видеокодер. Вам придется переложить такие задачи на процессор.

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