Новые изменения монитора AOC порадуют киберспортсменов

26.06.2024

Компания AOC выпустила еще один монитор по выгодной цене для профессиональных игроков. Новая модель сохраняет востребованную высокую частоту обновления, но заменяет подставку на более удобный для киберспорта дизайн.

В последнее время компания AOC, похоже, переживает период с появлением одного за другим нескольких доступных мониторов. Последний, C27G4ZXE, снова оснащен сверхбыстрой 27-дюймовой панелью Full HD VA с частотой обновления 280 Гц. Эта скорость дополняется временем отклика GtG 1 мс и MPRT 0,3 мс, а также функцией Adaptive Sync, обеспечивающей бесперебойную работу.

Этот изогнутый 1500R VA может похвастаться контрастностью выше среднего (4000:1), которая должна обеспечивать хороший глубокий черный цвет в тусклых игровых сценах. Однако, хотя AOC заявляет о поддержке HDR10, самые яркие сцены не будут такими впечатляющими из-за яркости в 300 нит и отсутствия зон затемнения. Чего не хватает, так это возможности подключения: один порт DisplayPort 1.4 и два порта HDMI 2.0.

Как видите, общие характеристики C27G4ZXE довольно схожи с ранее анонсированным C27G2Z3/BK. Основное отличие заключается в подставке, которая учитывает потребность киберспортсменов в пространстве на столе, чтобы свободно и удобно расположить клавиатуру и мышь. AOC утверждает, что разработала этот стенд совместно с профессионалами киберспорта.

На мой взгляд, за это приходится платить огромную цену, поскольку подставка теперь поддерживает только наклон -3°/+2°, без вариантов высоты или поворота. Для любых дополнительных настроек вы всегда можете использовать крепления VESA 100×100 мм, хотя на данный момент vsмы бы предпочли более дешевый C27G2Z3/BK. Подставка также оснащена каналом для прокладки кабеля, если это важно для вас, а задняя часть выполнена в более геймерском стиле и состоит из угловых треугольников.

Для ясности: если вы увлекаетесь соревновательными играми или предпочитаете расположить клавиатуру особым образом, но у вас нет подставки для монитора, я думаю, что эта новая модель подойдет вам лучше. Мой ежедневный водитель — CQ27G2U, в котором используется X-образная подставка. Тем не менее, благодаря своим большим размерам, монитор довольно стабилен.

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