AOC нацелена на киберспортсменов с помощью самого дешевого монитора с частотой 280 Гц

29.05.2024

AOC анонсировала самый доступный дисплей с частотой 280 Гц для киберспортсменов и игроков. Этот игровой монитор сочетает в себе высокую частоту обновления и контрастность, обеспечивая плавное и впечатляющее изображение.

27G2ZN3 — это 27-дюймовый игровой монитор с панелью 1920×1080 VA. Однако, в отличие от того, к чему мы привыкли от ЖК-экрана этого типа, 27G2ZN3 увеличивает частоту панели VA до 280 Гц, чтобы обеспечить плавность изображения, свойственную другим технологиям. И самое приятное то, что этот дисплей справляется с этим, предлагая при этом коэффициент контрастности 4000:1, что является высоким показателем даже для VA.

Излишне говорить, что если реакция пикселей медленная, движения в игре будут выглядеть как грязный беспорядок. В связи с этим AOC объявляет GtG 1 мс (от серого к серому) и MPRT 0,5 мс (время отклика движущегося изображения) для цветовых переходов. Панели VA исторически отстают по пиксельной реакции, так что это знаменует собой долгожданное изменение. Остальные характеристики приемлемы, но не революционны: яркость 300 нит, охват гаммы sRGB 123,3% и соответствие HDR10. Наконец, как достойный игровой дисплей, 27G2ZN3 поддерживает технологию Adaptive-Sync, обеспечивающую плавное воспроизведение изображения.

27Г2ЗН3 — это что-то вроде швейцарского армейского ножа. С одной стороны, он идеально подходит для соревновательных игр благодаря невероятно высокой частоте обновления и времени отклика. С другой стороны, он хорошо сочетается с сюжетными играми благодаря контрастности выше среднего и удобному размеру. Просто имейте в виду плотность пикселей 81ppi, что может быть ограничивающим фактором, если вы хотите расположить монитор близко. Для своей целевой аудитории AOC также анонсирует стробоскопическую подсветку, не вдаваясь в подробности. При правильной реализации это сделало бы этот монитор еще более ценным.

Для подключения 27G2ZN3 предлагает два порта HDMI 2.0 плюс один DisplayPort 1.4, так что вы также можете подключить свои консоли для некоторых Apex Legends или COD Warzone с частотой 120 Гц. Эргономика также хороша: регулировка наклона, поворота, поворота и высоты.

Игровой монитор 27G2ZN3 будет доступен по цене 189,99 фунтов стерлингов с трехлетней гарантией. Это делает его самым дешевым дисплеем с частотой 280 Гц на рынке и одним из лучших игровых мониторов в своем классе. Это отличный выбор для любого геймера, которому нужен быстрый монитор для дебютной киберспортивной карьеры, или просто для тех, кто любит соревновательные игры.

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