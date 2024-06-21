AOC входит в землю обетованную киберспорта с новым монитором с частотой 280 Гц

21.06.2024

AOC анонсировала еще один конкурентоспособный по цене игровой монитор, предназначенный для игроков в киберспорт. Эта новая модель выводит частоту обновления на новый уровень, став рядом с игровыми площадками IPS и OLED.

C27G2Z3/BK — это 27-дюймовый монитор Full HD (1920×1080) с частотой обновления 280 Гц и временем отклика 1 мс GtG/0,5 мс MPRT. Он оснащен изогнутой панелью Fast VA 1500R с контрастностью 4000:1, что является высоким показателем для панели этого типа. Это означает, что вы можете наслаждаться глубоким черным цветом и одновременно отслеживать быстро движущиеся цели в темноте. Другими словами, это хорошая комбинация как для сюжетных, так и для соревновательных игр.

AOC даже говорит о соответствии HDR10, хотя, как обычно, если на дисплее нет индивидуально освещенных зон, представление HDR, скорее всего, не будет захватывающим. Это подчеркивается яркостью, которая, по словам AOC, достигает 300 нит. Тем не менее, вы получаете нечто более ценное для соревновательной игры, поскольку Adaptive Sync устраняет разрывы экрана за счет синхронизации частоты обновления монитора с графическим процессором.

Что касается эргономики, C27G2Z3/BK имеет широкий диапазон регулировок стойки, позволяющий наклон -4°/+21,5°, поворот -30°/+30° и регулировку высоты 130 мм. Не забудьте об удобном креплении VESA размером 100×100 мм. За подставкой вы найдете два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4, дополняющие недорогой комплект.

Интересно, что, судя по моему быстрому поиску, AOC кажется единственным брендом, предлагающим панель VA с таким разрешением и частотой обновления выше 240 Гц. Похоже, что конкуренция идет с разрешением 1440p на дисплее, превышающим 240 Гц. Хотя, как вы можете догадаться, за это приходится платить.

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