Никому не должно уходить в печали после беседы с царем (Д. Понтано).

21.06.2024

Сочетания клавиш удобны и интересны, они экономят время и позволяют вам почувствовать себя опытным пользователем. Почти каждая основная функция Windows имеет такую ​​возможность, от командной строки до проводника. Есть даже способ получить доступ к LinkedIn всего за несколько нажатий клавиш. Таким образом, имеет смысл, чтобы второй пилот получал такое же лечение. Однако Microsoft с этим не согласна и отказывается от WIN+C под совершенно странным объяснением.

Microsoft все еще настраивает Copilot перед его общим выпуском в составе обновления Windows 11 23H2. Однако период предварительного просмотра ИИ-помощника не обошёлся без споров. Его заголовок «Напомнить» дал повод для беспокойства по поводу безопасности передаваемых через него данных. Фактически, эти проблемы настолько серьезны, что запланированный ранее общий выпуск теперь откладывается. Теперь у нас есть еще одно запутанное событие, которое можно добавить к растущей куче ошибок.

В качестве обновления последней сборки Windows 11 Insider Preview (22635.3785) Microsoft объявила о планах удалить сочетание клавиш WIN+C Copilot. Это странное решение само по себе, но обоснования компании просто не сходятся. На странице блога говорится: «В рамках развития Copilot в Windows до приложения, закрепленного на панели задач, мы убираем сочетание клавиш WIN + C».

Если Copilot получает такую ​​обработку, то почему ярлыки представления задач (WIN+TAB) и виджетов (WIN+W) остаются? Не говоря уже о том, что многие пользователи, в том числе и я, предпочитают иметь чистую панель задач с минимальным количеством контактов, делая сочетания клавиш или надежный поиск абсолютно необходимыми для некоторых приложений.

Хотя Microsoft пытается сделать Copilot более доступным, будь то посредством дополнений к Windows 10 или бесплатных пробных версий уровня Pro, компания, похоже, не до конца продумала, как эта функция должна работать в ее операционной системе. Конечно, удаление сочетания клавиш — незначительное изменение. Однако трудно не думать об этом больше, учитывая более широкий контекст, окружающий этот шаг.

Те, кто перейдет на ПК Copilot+, получат специальный макро-ключ, готовый к использованию сразу после установки. Неясно, как быстро мы сможем увидеть аналогичное внедрение периферийных устройств для настольных компьютеров. Если Microsoft продолжит настаивать на внедрении ИИ в Windows в течение многих лет, а не на ALT+F4, это должно оказаться неизбежным.

Дополнительную информацию о Copilot и искусственном интеллекте можно найти в cnfnmt AMD Ryzen AI 300.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...