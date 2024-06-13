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AOC выпускает два новых доступных монитора 4K

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14.06.2024
AOC выпускает два новых доступных монитора 4K

Стоимость перехода на монитор 4K продолжает падать благодаря таким новинкам, как эти два новых дисплея от AOC. U27B3A и U27B3AF, предназначенные в первую очередь для домашнего и офисного использования, обладают отличными характеристиками по удивительно доступным ценам.

Хотя AOC выпускает два монитора в рамках своей новой серии B3, между ними есть лишь существенное различие. U27B3AF поставляется с регулируемой по высоте подставкой, обеспечивающей ход 110 мм. Между тем, UB27B3A отказывается от каких-либо настроек в обмен на более низкую цену. Тем не менее, оба поддерживают наклон от -5° до +20° и, самое главное, крепление VESA 100×100 мм.

AOC U27B3AF

AOC U27B3AF

 

Что касается производительности, ни один из них, естественно, не побивает никаких рекордов, учитывая их цену. Однако их ценность кажется высокой, что делает их потенциально отличным выбором для офисных и обычных пользователей. Оба оснащены 27-дюймовой IPS-панелью с собственным разрешением 3840×2160 и частотой обновления 60 Гц. При этом размере вы получаете 163 пикселя на дюйм (PPI), что обеспечивает четкое изображение. Хотя эта спецификация естественным образом обеспечивает четкую визуализацию всех видов контента, она особенно полезна при любых текстовых нагрузках.

AOC U27B3AF

 

Как и в любом респектабельном офисном дисплее, мы также видим немерцающую подсветку WLED и антибликовое покрытие. Это дополняется типичным коэффициентом контрастности 1000:1, яркостью 350 нит и временем отклика от серого до серого (GtG) 4 мс. Наконец, хотя это и менее важно для моделей, ориентированных на производительность, у нас также есть поддержка Adaptive Sync.

AOC U27B3AF

AOC U27B3AF

AOC U27B3AF

 

Имеется приличный выбор портов, включая два входа HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Каждый монитор оснащен набором динамиков мощностью 2 Вт, но, к счастью, доступен также выход для наушников 3,5 мм. К сожалению, AOC не имеет KVM-переключателя или режимов «картинка в картинке»/«картинка за картинкой». Однако это кажется разумным компромиссом, учитывая их цену.

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Тэги: , Категории: Компьютеры, Мониторы, НовостиIT
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