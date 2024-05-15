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AOC выпускает два доступных монитора FHD 180 Гц

15.05.2024
AOC выпускает два доступных монитора FHD 180 Гц

Компания AOC добавила в свою серию G4 два доступных игровых монитора, заменив предыдущие модели G2. Благодаря простому в использовании разрешению FHD и частоте обновления 180 Гц они идеально подходят для экономных геймеров или в качестве дополнительного дисплея.

Доступные в форматах 24 и 27 дюймов, 24G4XE и 27G4XE предлагают разрешение 1080p и частоту обновления 180 Гц. Хотя это не самые быстрые панели, которые можно купить за деньги – поскольку в настоящее время вы можете получить дисплеи с частотой до 540 Гц, они уравновешиваются адекватной ценой, которая делает их доступными для большинства геймеров. Помимо различий в размерах, обе модели имеют схожие характеристики. Оба они основаны на плоской панели WLED IPS с типичным временем отклика GtG 1 мс и коэффициентом контрастности 1000:1.

Они дополняются множеством игровых функций, таких как G-Sync и Adaptive Sync. AOC даже рекламирует поддержку HDR10, хотя, видя, что панели не хватает локального затемнения при максимальной яркости в 300 нит, мы не стали бы задерживать дыхание, чтобы получить настоящий HDR. Давайте будем честными: вы все равно не можете ожидать этого от продуктов этого уровня.

АОС 24G4XE

АОС 24G4XE

 

АОС 24G4XE

АОС 24G4XE

Лично я занимаюсь монтированием, поэтому совместимость с VESA 100×100 мне как раз по душе. Для других подставка монитора может помочь или сломать его. В этой серии AOC выбрала плоское и небольшое основание, которое оставляет больше места на столе для игроков, предпочитающих располагать клавиатуры по диагонали. К сожалению, остальная эргономика у него базовая, есть только поддержка наклона.

Наконец, обе модели оснащены двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, двумя динамиками мощностью 2 Вт и аудиоразъемом 3,5 мм.

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Тэги: , , , Категории: Компьютеры, Мониторы, НовостиIT
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