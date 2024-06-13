XFX дразнит сменными вентиляторами для своих видеокарт Radeon

14.06.2024

Тщательная очистка видеокарты — сложная, но важная задача. Однако инновация, предложенная XFX, может сделать это намного проще и быстрее. Если его дизайн приживется, мы вскоре сможем жить в мире со съемными вентиляторами поверх наших графических процессоров.

XFX уже использовала сменные вентиляторы на некоторых из лучших видеокарт в стеке Radeon RX 7000. Однако он появился только как часть эксклюзивной для Китая серии Phoenix Nirvana. Таким образом, этот тизер может указывать на планы по более широкому глобальному выпуску.

Эти необычные вентиляторы крепятся к радиатору видеокарты с помощью магнитов, а не винтов. Естественно, это позволяет легко снимать их для чистки или замены. XFX выпустила проекты Phoenix Nirvana для Radeon RX 7900 XTX, 7900 GRE и 7800 XT. Пока нет информации о том, планирует ли компания расширять линейку, но потенциал есть.

Как человек, который регулярно чистит свои фильтры, я одобряю этот фантастический дизайн от XFX. Теперь мне не нужно неудобно сгибать пальцы, чтобы удалить пыль под лопастями вентилятора видеокарты. Не говоря уже о большей ремонтопригодности, которую это дает. Заказ одного сменного вентилятора вместо того, чтобы отправлять всю видеокарту, кажется меньшим стрессом. Выглядит так же просто, как соединить два кубика Lego.

Более того, съемные вентиляторы создают пространство для новых форм настройки видеокарты. Если предположить, что XFX использует одинаковый формат на всех своих картах, можно поспорить, что кто-нибудь предложит варианты, окрашенные по индивидуальному заказу. Во всяком случае, я полагаю, что компания приветствует новый способ выделиться среди конкурентов.

XFX пока не раскрыла никаких подробностей о доступности и ценах. Тем не менее, вы можете рассчитывать на дополнительную плату за этот дизайн, поскольку специальные цветовые варианты, естественно, еще больше увеличивают затраты.

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