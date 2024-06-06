Игровое кресло Fractal Refine — дорогое облако для вашего мягкого места

Fractal Design известен многими вещами: от блоков питания до охлаждения и уникальных корпусов. Теперь бренд отправился на Computex, чтобы попробовать что-то немного другое, представив свое первое игровое кресло и гарнитуру.
Отойдя от вызывающих разногласия гоночных дизайнов, которые так заметны в пространстве, Fractal Refine заполняет пробел между ковшеобразными и офисными стульями. Это гораздо больше похоже на варианты от Herman Miller и Flexispot, чем на Secretlab или DX Racer. Бренд сообщает нам, что это сделано намеренно, поскольку он хочет ориентироваться на геймеров, которые ценят дополнительную роскошь. В конце концов, у него есть только один шанс произвести хорошее первое впечатление, и он не хочет, чтобы его считали дешевкой.
Fractal утверждает, что черпает вдохновение из скандинавского дизайна мебели и объединяет его с исследованиями эргономики, чтобы улучшить осанку геймеров. Вы действительно можете увидеть влияние Scandi в приглушенных тонах пяти вариантов. Они не так бросаются в глаза, как ограниченные выпуски, которые рекламируют другие бренды, но вы можете разместить их где угодно, в любой обстановке, не создавая противоречий. Существуют темные и светлые модели как из ткани, так и из воздушной сетки, а также есть специальная версия из алькантары, более похожая на замшу.
Fractal Refine предоставляет вам множество функций настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете изменить высоту подголовника, сиденья и подлокотников, глубину сиденья и поясничной опоры, а также повернуть подлокотники в четырех направлениях. Механизм синхронного наклона плавно откидывает кресло назад, когда вы наклоняетесь, и вы можете зафиксировать его в тринадцати различных положениях.
Бренд не сообщил, когда игровое кресло появится в продаже, но вы можете подписаться на уведомления по электронной почте на странице продукта. Ткань и сетка Fractal Refine обойдутся вам в 599 долларов, а за алькантару — 899 долларов. Это тот же прочный материал, который Louis Vuitton использует для подкладки своих сумок, поэтому вы можете понять, почему он такой дорогой.
Трудно выделиться на рынке игровых гарнитур с таким количеством конкурентов, но Fractal пытается это сделать с помощью Scape. Великолепный белый внешний вид сочетается с минималистским подходом игрового кресла, перенимая почти дух Apple в языке дизайна. Он по-прежнему явно игровой, с тканевыми амбушюрами и откидным сверхширокополосным микрофоном, но он определенно чище, чем большинство моделей. Он также доступен в черной и серой версиях, но нам очень понравился отбеленный.
Scape — это беспроводное решение, которое заряжается каждый раз, когда вы кладете его обратно в подставку для беспроводной зарядки. Это элегантное решение, но для него нужно выделить место на столе. Вы можете подключить его практически к любому устройству с помощью Bluetooth 5.3 или сократить задержку с помощью прилагаемого беспроводного ключа.
Возможно, вам никогда не понадобится заходить в приложение, поскольку вы можете отключить микрофон, перевернув его вертикально, но Adjust Pro предлагает несколько функций. Здесь вы можете изменить окружающее освещение и поэкспериментировать с настройками звука. Мне не удалось лично опробовать гарнитуру, чтобы оценить, помогает ли профиль по умолчанию, но возможность его изменить обнадеживает.
Еще раз: мы не знаем, когда бренд выпустит гарнитуру, но вы можете получать уведомления, зарегистрировавшись на странице продукта. Fractal Scape поставляется с подставкой для зарядки, а комплект обойдется вам в 199 долларов.