Игровое кресло Fractal Refine — дорогое облако для вашего мягкого места

06.06.2024

Fractal Design известен многими вещами: от блоков питания до охлаждения и уникальных корпусов. Теперь бренд отправился на Computex, чтобы попробовать что-то немного другое, представив свое первое игровое кресло и гарнитуру.

Отойдя от вызывающих разногласия гоночных дизайнов, которые так заметны в пространстве, Fractal Refine заполняет пробел между ковшеобразными и офисными стульями. Это гораздо больше похоже на варианты от Herman Miller и Flexispot, чем на Secretlab или DX Racer. Бренд сообщает нам, что это сделано намеренно, поскольку он хочет ориентироваться на геймеров, которые ценят дополнительную роскошь. В конце концов, у него есть только один шанс произвести хорошее первое впечатление, и он не хочет, чтобы его считали дешевкой.

Fractal утверждает, что черпает вдохновение из скандинавского дизайна мебели и объединяет его с исследованиями эргономики, чтобы улучшить осанку геймеров. Вы действительно можете увидеть влияние Scandi в приглушенных тонах пяти вариантов. Они не так бросаются в глаза, как ограниченные выпуски, которые рекламируют другие бренды, но вы можете разместить их где угодно, в любой обстановке, не создавая противоречий. Существуют темные и светлые модели как из ткани, так и из воздушной сетки, а также есть специальная версия из алькантары, более похожая на замшу.

Fractal Refine предоставляет вам множество функций настройки в соответствии с вашими предпочтениями. Вы можете изменить высоту подголовника, сиденья и подлокотников, глубину сиденья и поясничной опоры, а также повернуть подлокотники в четырех направлениях. Механизм синхронного наклона плавно откидывает кресло назад, когда вы наклоняетесь, и вы можете зафиксировать его в тринадцати различных положениях.

Бренд не сообщил, когда игровое кресло появится в продаже, но вы можете подписаться на уведомления по электронной почте на странице продукта. Ткань и сетка Fractal Refine обойдутся вам в 599 долларов, а за алькантару — 899 долларов. Это тот же прочный материал, который Louis Vuitton использует для подкладки своих сумок, поэтому вы можете понять, почему он такой дорогой.

Fractal Scape

Трудно выделиться на рынке игровых гарнитур с таким количеством конкурентов, но Fractal пытается это сделать с помощью Scape. Великолепный белый внешний вид сочетается с минималистским подходом игрового кресла, перенимая почти дух Apple в языке дизайна. Он по-прежнему явно игровой, с тканевыми амбушюрами и откидным сверхширокополосным микрофоном, но он определенно чище, чем большинство моделей. Он также доступен в черной и серой версиях, но нам очень понравился отбеленный.

Scape — это беспроводное решение, которое заряжается каждый раз, когда вы кладете его обратно в подставку для беспроводной зарядки. Это элегантное решение, но для него нужно выделить место на столе. Вы можете подключить его практически к любому устройству с помощью Bluetooth 5.3 или сократить задержку с помощью прилагаемого беспроводного ключа.

Возможно, вам никогда не понадобится заходить в приложение, поскольку вы можете отключить микрофон, перевернув его вертикально, но Adjust Pro предлагает несколько функций. Здесь вы можете изменить окружающее освещение и поэкспериментировать с настройками звука. Мне не удалось лично опробовать гарнитуру, чтобы оценить, помогает ли профиль по умолчанию, но возможность его изменить обнадеживает.

Еще раз: мы не знаем, когда бренд выпустит гарнитуру, но вы можете получать уведомления, зарегистрировавшись на странице продукта. Fractal Scape поставляется с подставкой для зарядки, а комплект обойдется вам в 199 долларов.

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