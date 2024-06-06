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Fractal представляет элегантные и стильные корпуса для ПК Mood и Era 2 ITX

07.06.2024
Fractal представляет элегантные и стильные корпуса для ПК Mood и Era 2 ITX

В этом году на выставке Computex Fractal представила немало новинок, в том числе неожиданные гарнитуры и стулья, а также, конечно же, чехлы. В то время как Era 2 представляет собой усовершенствованную эволюцию дизайна своего предшественника, Mood заменяет видимые металлические панели ярким тканевым внешним видом.

Fractal представляет элегантные и стильные корпуса для ПК Mood и Era 2 ITX

 

Fractal Mood

Начиная с новинки, Fractal заявляет, что ее чехол Mood создан для того, чтобы «придать игровой станции вид, гармонирующий с домами современных геймеров». Легко понять, откуда взялась компания, поскольку и белая, и черная ткань создают более интеллектуальную атмосферу динамиков, чем игровой ПК. Это сравнение не является пренебрежительным, поскольку на самом деле мне очень нравится его минималистская эстетика.

Mood открывается сзади через съемную черную сетчатую панель, которая либо контрастирует, либо сочетается с двумя доступными вариантами черного и белого цвета. Как только это будет снято, остальные три стороны сдвинутся вверх как одна часть, открывая внутренности корпуса. Его объем составляет 20,4 л, и в нем достаточно места для установки 32-мм видеокарты.

Fractal включает в себя одну 180-миллиметровую насадку с каждым Mood, которая выталкивает воздух из верхней части корпуса. Компания также любезно предоставила переходник PCIe Gen 4, чтобы разместить видеокарту сзади. Из того, что мы видим, есть только один способ сориентировать толкатель пикселей: это означает, что кабели дисплея будут незаметно вылезать из нижней части, чтобы вы могли подключиться к монитору.

Fractal планирует запустить Mood 18 июня 2024 года по запрашиваемой цене $149,99.

Fractal представляет элегантные и стильные корпуса для ПК Mood и Era 2 ITX

 

Fractal Era 2

Era 2 подверглась обновлению, которое также имеет улучшенные функции: Fractal утверждает, что корпус теперь может похвастаться улучшенным охлаждением. Его также должно быть намного удобнее встраивать, поскольку он имеет аналогичный механизм открытия и разблокировки, который используется в Mood. Шасси из анодированного алюминия снимается как единое целое, но механизм срабатывает путем снятия нижней панели.

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Изменения во внешнем дизайне незначительны, я рад видеть, что Fractal переместил передние вводы-выводы Era 2 к основанию передней панели. По сравнению с этим размещение портов в оригинальной Era теперь выглядит явно менее продуманным. Как и ожидалось, Fractal, конечно же, оснастила Era 2 деревянной вставкой на верхней панели, по стилю похожей на более крупный корпус компании North XL.

Что касается технических характеристик, внутренний объем составляет 18,9 л. Fractal также включает в себя два 120-мм вентилятора в основании корпуса, а также переходник PCIe Gen 4 для вашей видеокарты. Возможно, это несколько трагично, но он доступен только в черном, синем и белом цветах. Мы трагически говорим, как сказал нам Fractal, что в мире есть одна зеленая Era 2, того же оттенка, что и ее корпус Tera. Нам бы очень хотелось, чтобы это издание получило более широкое распространение, и, естественно, мы позеленели от зависти к счастливому владельцу.

Fractal планирует запустить Era 2 в третьем квартале 2024 года по запрашиваемой цене $199,99.

Чтобы узнать больше о Computex от Fractal, ознакомьтесь с новым игровым креслом и гарнитурой компании, которые кажутся идеальным сочетанием с чехлом Mood.

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Тэги: , , , Категории: Компьютеры, Корпуса, НовостиIT
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