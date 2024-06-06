be quiet! Light Loop — кулер AIO, похожий на ночник

06.06.2024

be quiet! не новичок в создании спокойных жидкостных охладителей AIO, но ее последнее устройство выводит это на новый уровень. Помимо обещания высокопроизводительного и бесшумного устройства, Light Loop выглядит как ночник, который может легко уложить вас вздремнуть. Единственное, чего не хватает, — это тихой колыбельной, сопровождающей его.

Внутри насоса находится до 64 светодиодов. Это привлекательный центральный элемент, который сразу же привлекает ваше внимание, как только вы входите в комнату. Возможно, это немного менее модно, чем ЖК-экран, но совершенно более практично, учитывая, как часто вы отводите взгляд от монитора. Матовый охлаждающий блок не похож ни на что, что я видел раньше. Ближайшим из них, пожалуй, является EK-AIO от EK Water Block или iCUE Link H150i RGB от Corsair.

Наша единственная жалоба — это центральный логотип. Как бы мы ни любили be quiet! и бренд по праву гордится своим последним продуктом, он отвлекает от безупречной пастельной вечеринки. На белой модели это гораздо менее навязчиво, но об этом следует помнить. Мы надеемся, что в будущих версиях будет использоваться магнитный съемный брендинг, который предоставит людям такую ​​возможность. Даже если положить его на плетеную трубку, это сработает.

Каждый Light Loop соединен с серией новых вентиляторов Light Wings LX, которые перемещают светодиоды с внешнего кольца на крыльчатку в центре. В результате освещение вокруг радиатора становится более равномерным. Они безупречно синхронизируются с блоком, поэтому вы можете устроить полноценное световое шоу. Интегрируясь с остальной частью вашего корпуса, вентиляторы соединяются последовательно и включают в себя be quiet! ARGB PWM Hub, к которому можно подключить до шести вентиляторов.

Работая с AM4 и множеством лучших процессоров Intel с разъемами LGA 1851, 1700, 1200 и 1155/1/0, он придает AM5 особый приоритет со смещением 8 мм. Это необходимо для покрытия горячих точек процессора, охлаждая его с помощью комбинации струйных и холодных пластин. Реактивная пластина увеличивает давление, улучшая циркуляцию жидкости, а холодная пластина использует набор ребер высокой плотности для снижения температуры. Все это тщательно сбалансировано для идеальной гармонии.

Возможно, мне больше всего нравится то, что жидкость можно легко заправить через отверстие доступа. На всякий случай бренд даже добавляет запасную бутылку с охлаждающей жидкостью. Это не единственный вариант be quiet! AIO для этого, но даже лучшие процессорные кулеры, как правило, не уделяют такого уровня внимания. Поскольку мы хотим, чтобы наши компоненты прослужили как можно дольше, это огромная галочка для Light Loop.

Планируя запуск в сентябре, be quiet! Light Loop выпускается в моделях шириной 240 мм и 360 мм, каждая из которых доступна в черном или белом цвете. Цены начинаются от 129,90 долларов США / 129,90 евро за меньший вариант и от 159,90 доллара США / 159,90 евро за больший. Белые версии обойдутся вам немного дороже просто потому, что получить кастинговую форму непросто. Честно говоря, он фантастически сочетается с be quiet! Корпуса Light Base также анонсировали Computex, на которые стоит обратить внимание.

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