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Он разогнал гостей, потом разогнал процессор. (Неизвестный автор)

SilverStone CW04 — большой и красивый корпус HTPC

06.06.2024

Учитывая растущие затраты, возникающие из-за, казалось бы, постоянно распадающихся потоковых сервисов, искушение создать ПК для домашнего кинотеатра (HTPC) возрастает с каждым днем, и появление SilverStone CW04 только усиливает это желание. Несмотря на то, что его размер естественным образом соответствует моим предпочтениям в отношении производительности, стиль корпуса также придает ему определенное величие, что делает его размер более приятным для глаз.

Панели CW04 из матового алюминия опираются на стальную раму, каждая из которых имеет свой оттенок серого. Это придает корпусу утонченный двухцветный вид, благодаря которому он не выглядит простым и скучным металлическим куском. Несмотря на размер, утонченность, похоже, была приоритетом для SilverStone, поскольку его логотип почти сливается с передней панелью. Кроме того, его передний ввод-вывод скрывается за довольно красивой передней крышкой, которая практически требует моторизованного механизма.

SilverStone CW04 — большой и красивый корпус HTPC

 

Конечно, стиль CW04 сияет еще больше благодаря его размерам. Компания SilverStone создала этот корпус-гиганта шириной 440 мм, высотой 239 мм и глубиной 451 мм. Это колоссальные 47 литров для компонентов размером с GeForce RTX 4090 и выше. Естественно, эти размеры оставляют достаточно места для 360-мм радиаторов и материнских плат eATX.

К сожалению, единственное, что мешает CW04 подняться на вершину корпуса HTPC, — это отсутствие слотов для дисков. Хотя резервное копирование дисков Blu-Ray и других оптических носителей на жесткий диск или твердотельный накопитель и просмотр всего этого в цифровом виде достаточно просто, отсутствие жесткого диска просто делает домашний кинотеатр незавершенным. Тем не менее, щель в передней части CW04 испортит эстетику, к созданию которой в SilverStone явно приложили немало усилий.

Чтобы узнать больше о Computex, ознакомьтесь с новой спецификацией Nvidia для малого форм-фактора, если вы являетесь поклонником как больших, так и малых сборок.

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Тэги: , , , Категории: Компьютеры, Корпуса, НовостиIT
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