be quiet! сейчас делает аквариумы для вашего ПК

06.06.2024

be quiet! анонсировала свой первый панорамный корпус для ПК на выставке Computex, и это просто ошеломляющее событие. На первый взгляд он может немного напоминать клон Lian Li O11 с двухкамерной конструкцией, но если копнуть глубже, окажется, что с шасси можно сделать гораздо больше.

Light Base 900 и Light Base 600 выпускаются в двух вариантах и ​​оснащены передней и боковой панелью из закаленного стекла, что дает вам полный обзор ваших с трудом заработанных компонентов. Светодиодная лента ARGB длиной в корпус освещает ваш корпус со всех сторон, придавая вашей установке индивидуальность. Обе модели выпускаются либо в черном, либо в белом цвете, с возможностью установки четырех Light Wings (Light Wings LX на последнем) или выбора базового пакета, что сэкономит вам немного денег.

Здесь нет места для вентиляторов необычного размера, но место для семи вентиляторов диаметром 140 или 120 мм должно обеспечить достаточное охлаждение. Каждый вентилятор подключается к одному из двух вентиляторных концентраторов ARGB, расположенных сзади, в которых могут разместиться в общей сложности 12 устройств. Затем вы можете настроить подсветку с помощью кнопки контроллера на передней панели ввода-вывода, которая расположена рядом с портом USB 3.2 Gen 2 Type-C. Два порта USB 3.2 Gen 1, один USB 3.2 Gen 2 Type-A и аудиоразъем 3,5 мм дополняют возможности подключения.

Благодаря современному дизайну Light Base 900 выделяется по трем параметрам, чего нет в других конструкциях аквариумов. Во-первых, он оснащен «усовершенствованным держателем VGA», который укрепляет слот PCIe, поэтому самые большие и лучшие видеокарты не провисают. RTX 4090 уже достаточно большая, и мы понятия не имеем, насколько громоздкой будет RTX 5090, хотя, надеюсь, не слишком громоздкой. Во-вторых, он поддерживает материнские платы E-ATX с разъемами на задней панели, например MSI Project Zero и Gigabyte Stealth.

Наконец, его настоящее секретное оружие заключается в том, что вы можете вставить его практически в любую ориентацию. Light Base 900 не только переворачивается, поэтому вы можете наклонить игровой компьютер влево, но и даже положить его ровно. Мне особенно нравится эта горизонтальная конструкция, благодаря которой она выглядит как большой компьютер для домашнего кинотеатра (HTPC). Хотя для инвертирования требуется обычная процедура переворачивания внутреннего лотка материнской платы, изменить положение корпуса так же просто, как переставить ножки — никаких инструментов не требуется.

Основное различие между двумя корпусами ПК — размер. Light Base 900 — более крупный из дуэта, предназначен для водяного охлаждения и имеет место для двух 420-мм радиаторов, работающих в тандеме. Между тем, Light Base 600 вмещает до 360 мм сверху, 240 мм по размеру и 140 мм сзади. Вам даже не составит труда их установить, поскольку верхний и нижний кронштейны выдвигаются так же легко, как и пылевые фильтры, что значительно упрощает сборку.

Пакет Light Base 600 LX также является единственным комплектом, в который входят четыре новых be quiet! Вентиляторы Light Wings LX. Они построены на основе известных Light Wings за счет оптимизации лопастей вентилятора и подсветки крыльчатки в центре, что дает вам возможность поиграть с 16 светодиодами. Это придает более однородный вид и гораздо более насыщенный цвет, чем одиночное кольцо. Не поймите меня неправильно, мне нравится оригинал, но LX меня покорил. Их также легче собирать, последовательно соединяя друг с другом аналогично Corsair iCUE Link. В комплекте с корпусом идут высокоскоростные Light Wings LX 140 мм PWM, но есть более медленные и 120-мм варианты, которые продаются отдельно.

Вы должны быть в состоянии заполучить be quiet! Корпуса Light Base в сентябре или октябре 2024 года. Цены на Light Base 900 начинаются от 179,0 долларов США / 169,90 евро за черную версию с небольшой доплатой за белую версию. Входящие в комплект вентиляторы Light Wings увеличивают максимальную сумму до 239,90 долларов США / 229,90 евро, что по-прежнему является экономией, чем если бы вы покупали их отдельно. С другой стороны, Light Base 600 стоит от 149,90 долларов США / 139,90 евро и до 194,90 долларов США / 184,90 евро.

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