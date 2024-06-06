MSI оснастила свой новый флагманский ПК огромным дисплеем

06.06.2024

Мы и раньше видели экраны на корпусах ПК, но ни один из них не был настолько большим, как тот, который MSI установила на свой новый MEG Vision X AI. Едва ли не правильнее охарактеризовать этот пан как второй монитор, учитывая его размер и разрешение. Если все в порядке, возможно, пришло время заменить портретную панель, которую вы используете для Discord, и почти ничего больше, если вы тоже хотите обновить систему.

MSI описывает сенсорный экран 1080p как AI HMI (человеко-машинный интерфейс искусственного интеллекта). Тем не менее, компания не раскрыла секретов о том, как этот дисплей взаимодействует с приложениями искусственного интеллекта, помимо общей мантры «расширенная функциональность искусственного интеллекта». Однако сосредоточение внимания на этой нише оказывает плохую услугу передней панели MEG Vision X AI, поскольку она гораздо более привлекательна в качестве массивного монитора тактовой частоты и температуры вашей системы с помощью MSI AI Engine, а также в качестве дополнительного экрана для таких приложений, как ваш веб-браузер.

Естественно, уникальный дизайн MEG Vision X AI делает его дорогим ПК. MSI не уточнила цену, но этот компьютер определенно не будет дешевым. Являясь членом серии MEG, этот ПК, естественно, оснащен высококачественными компонентами. В частности, он содержит невзрачные компоненты Project Zero, что придает ему ультра-чистый вид, соответствующий его сверхмощным частям.

Любопытно, однако, что MSI не раскрыла, какие процессоры и видеокарты она планирует разместить в MEG Vision X AI. Это может быть признаком того, что в судьбе этого ПК есть компоненты следующего поколения, что имело бы смысл, учитывая их предполагаемый скорый выпуск. При этом вполне вероятно, что компания все еще дорабатывает список спецификаций. Даже если эта система будет оснащена только новейшими и лучшими на сегодняшний день деталями, она все равно будет обеспечивать высокую производительность в этом массивном эффектном корпусе.

Чтобы узнать больше о Computex на стенде MSI, посетите новый AI-монитор компании со SpectrumBar, который может создать световое шоу, которое действительно улучшит ваш игровой процесс. Компания также продемонстрировала видеокарту, разработанную с использованием искусственного интеллекта и генеративных подсказок.

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