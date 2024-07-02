Поиск по сайту:
Некоторые неписаные законы сильнее всех писаных (Сенека Старший).

MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

FavoriteLoadingДобавить в избранное
02.07.2024
MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

MSI расширила свою линейку QD-OLED двумя новыми моделями с частотой обновления 240 Гц. Они предлагают различные дизайны, которые соответствуют разным предпочтениям, сохраняя при этом идентичные основные характеристики.

 

MPG 341CQPX QD-OLED

MPG 341CQPX QD-OLED — это монитор UWQHD с разрешением 3440×1440, который идеально подходит геймерам, желающим расширить поле зрения. MSI использовала изогнутую панель 1800R, чтобы еще больше погрузить игроков в игру. Добавьте к этому сверхбыструю частоту обновления 240 Гц и время отклика пикселя 0,03 мс, и вы получите лучшую сертификацию VESA ClearMR 13000. Так что, если вы играете в соревновательные игры или хотите иметь четкое изображение, этот монитор должен быть в вашем списке, просто имейте в виду, что он широкий — 34,18 дюйма.

MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

 

MAG 271QPX QD-OLED E2

Для этого MSI выбрала меньший размер 26,5 дюймов, что делает его подходящим для небольших помещений. Кроме того, MAG 271QPX QD-OLED E2 оснащен плоской панелью QD-OLED, идеально подходящей для таких чувствительных задач, как 3D-моделирование. Между тем, когда дело доходит до игр, вы не будете разочарованы его панелью QHD 240 Гц с разрешением 2560×1440. Плюс, как и у его старшего брата, мы находим быстрое время отклика пикселей 0,03 мс в сопровождении сертификации VESA ClearMR 13000.

MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

 

Остальные характеристики у обеих моделей практически идентичны: яркость 250 нит в режиме SDR плюс пиковые 1000 нит в режиме HDR, контрастность 1 500 000:1 и сертификация DisplayHDR True Black 400. Они также оснащены одинаковыми входами/выходами, предлагающими один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1, двухпортовый USB-концентратор и один USB 2.0 Type C с подачей питания. Единственное отличие заключается в том, что 34-дюймовая модель может выдавать до 98 Вт через Type-C вместо 15 Вт у 26-дюймовой.

Читать  Этот корпус MSI может стоить более 3800 долларов

Чтобы вы были спокойны, MSI поддерживает этих плохих парней трехлетней гарантией, включая выгорание панели. То, что производители принимают более длительные защиты от выгорания, показывает, насколько продвинулась технология, и это здорово.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 1
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
MSI добавляет обновления прошивки для MAG QD-OLED, но есть одна загвоздка
MSI добавляет обновления прошивки для MAG QD-OLED, но есть одна загвоздка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 3 =

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

MSI добавляет обновления прошивки для MAG QD-OLED, но есть одна загвоздка
MSI добавляет обновления прошивки для MAG QD-OLED, но есть одна загвоздка

4 дня назад
Обновление BIOS от MSI открывает красную дорожку для процессоров AMD Ryzen 9000
Обновление BIOS от MSI открывает красную дорожку для процессоров AMD Ryzen 9000

4 дня назад
Philips получит максимум удовольствия от игр благодаря QD-OLED
Philips получит максимум удовольствия от игр благодаря QD-OLED

4 дня назад
Рекомендуемое
Как только чипы Ryzen 9000 поступят в продажу, можно поспорить,…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить