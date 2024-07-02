MSI штурмует рынок 240 Гц QD-OLED с двумя новыми мониторами

02.07.2024

MSI расширила свою линейку QD-OLED двумя новыми моделями с частотой обновления 240 Гц. Они предлагают различные дизайны, которые соответствуют разным предпочтениям, сохраняя при этом идентичные основные характеристики.

MPG 341CQPX QD-OLED

MPG 341CQPX QD-OLED — это монитор UWQHD с разрешением 3440×1440, который идеально подходит геймерам, желающим расширить поле зрения. MSI использовала изогнутую панель 1800R, чтобы еще больше погрузить игроков в игру. Добавьте к этому сверхбыструю частоту обновления 240 Гц и время отклика пикселя 0,03 мс, и вы получите лучшую сертификацию VESA ClearMR 13000. Так что, если вы играете в соревновательные игры или хотите иметь четкое изображение, этот монитор должен быть в вашем списке, просто имейте в виду, что он широкий — 34,18 дюйма.

MAG 271QPX QD-OLED E2

Для этого MSI выбрала меньший размер 26,5 дюймов, что делает его подходящим для небольших помещений. Кроме того, MAG 271QPX QD-OLED E2 оснащен плоской панелью QD-OLED, идеально подходящей для таких чувствительных задач, как 3D-моделирование. Между тем, когда дело доходит до игр, вы не будете разочарованы его панелью QHD 240 Гц с разрешением 2560×1440. Плюс, как и у его старшего брата, мы находим быстрое время отклика пикселей 0,03 мс в сопровождении сертификации VESA ClearMR 13000.

Остальные характеристики у обеих моделей практически идентичны: яркость 250 нит в режиме SDR плюс пиковые 1000 нит в режиме HDR, контрастность 1 500 000:1 и сертификация DisplayHDR True Black 400. Они также оснащены одинаковыми входами/выходами, предлагающими один DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1, двухпортовый USB-концентратор и один USB 2.0 Type C с подачей питания. Единственное отличие заключается в том, что 34-дюймовая модель может выдавать до 98 Вт через Type-C вместо 15 Вт у 26-дюймовой.

Чтобы вы были спокойны, MSI поддерживает этих плохих парней трехлетней гарантией, включая выгорание панели. То, что производители принимают более длительные защиты от выгорания, показывает, насколько продвинулась технология, и это здорово.

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