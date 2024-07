AMD может иметь новую функцию разгона для процессоров Ryzen 9000

02.07.2024

Как только чипы Ryzen 9000 поступят в продажу, можно поспорить, что команды оверклокеров и актеров-одиночек будут выжимать из них максимум. Зная это, AMD, похоже, готовит новый инструмент, который поможет энтузиастам выжать из своих процессоров каждый возможный герц. Так что в течение месяца готовьтесь потенциально поздороваться с «Curve Shaper».

Хотя AMD традиционно не предлагала лучших процессоров для разгона, все это можно попробовать с ее новыми процессорами Ryzen 9000. Даже если ядра процессоров Zen 5 не имеют большого запаса, это все равно не причина не посмотреть, насколько далеко мы можем поднять тактовые частоты. Использование Curve Shaper должно сделать процесс более детальным и, как мы надеемся, более плодотворным.

ДО ВЫХОДА ZEN 5 ЕЩЕ МЕСЯЦ, НО СЕГОДНЯ Я РАССКАЖУ ВАМ ОБ ОДНОЙ НЕВЕРОЯТНОЙ НОВОЙ ФУНКЦИИ РАЗГОНА ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ — CURVE SHAPER, ДОПОЛНЕНИИ ДЛЯ AMD CURVE OPTIMIZER. PIC.TWITTER.COM/L2N6RRANGH — 1usmus (@1usmus) 2 июля 2024 г.

Пользователь X 1usmus утверждает, что имеет доступ к новому дополнению для AMD Curve Optimizer (CO), существующему инструменту в Ryzen Master. Названный Curve Shaper, инсайдер описывает его как «невероятную новую функцию разгона для энтузиастов». Хотя мы можем извлечь некоторые подробности из таблицы, которой они поделились, содержащей ссылки на частоты и температуры, они, к счастью, излагают ее функцию в следующем сообщении.

1usmus поясняет: «Раньше нам приходилось выбирать CO, чтобы он был стабильным как при низких, так и при высоких температурах во всем диапазоне нагрузок. В большинстве случаев ограничивающим фактором была высокая температура и низкий CO. Теперь все изменится, мы сможем контролировать CO во всем диапазоне температур».

В двух словах, Curve Shaper должен остановить процессоры Ryzen 9000 от повышения тактовой частоты в режиме ожидания и при работе при низких температурах. Это, конечно, не только снижает энергопотребление, но и должно привести к более стабильному разгону, поскольку поведение ЦП при повышении тактовой частоты находится под более жестким контролем.

Пока неизвестно, когда появится Curve Optimizer, и будет ли он поддерживать предыдущие поколения Zen. Однако мы полагаем, что оверклокеры не будут долго ждать, чтобы заполучить этот новый инструмент.

До тех пор у нас также есть подробная информация о процессорах серии Ryzen AI 300, который подогреет ваш интерес ко всему, что есть у AMD — как предстоящему, так и текущему.

