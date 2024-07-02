Micron GDDR7 улучшает производительность графических процессоров Nvidia до 30% в играх

02.07.2024

GDDR7 уже не за горами и должна появиться в большинстве линеек серии RTX 50 от Nvidia. Единственный вопрос сейчас в том, насколько новая видеопамять (VRAM) улучшится по сравнению с предыдущим поколением. К счастью, у Micron есть некоторые цифры, и они довольно вкусные.

Замеченный Harukaze5719 на X, предстоящий флагман GDDR7 32 Гбит/с должен предложить 30% улучшение кадров в секунду по сравнению с модулями GDDR6 20 ГБ/с как в растровых играх, так и в тех, которые запускают трассировку лучей. Мы не знаем, какие тесты проводил Micron, чтобы получить эти цифры, но он утверждает, что сравнения проводились в 1080p, 1440p и 4K. Поскольку эти тесты обычно выбирают самые большие цифры, вы можете ожидать на 30% больше в HD, чем в любом другом разрешении. Та же самая память GGDR7 должна также сократить время ожидания генеративного ИИ до 20% для генерации изображений.

Micron заявляет, что улучшения происходят из-за 1,5 ТБ/с пропускной способности системы благодаря модулям 32 Гбит/с. Подчеркивая, насколько это существенный скачок, Nvidia GeForce RTX 4090 имеет 21 Гбит/с GDDR6X и достигает 1,008 ТБ/с.

Добавьте к этому лучшую энергоэффективность, и это будет захватывающая перспектива. GDDR7 заявляет о максимальном напряжении 1,2 В, что ниже 1,35 В, и потребляет 4,5 пДж/бит энергии вместо 6,5 пДж/бит. Умная инженерия означает, что вы должны увидеть до 70% сниженной мощности в режиме ожидания и более 50% меньше энергии, потребляемой во время использования.

Конечно, эти сравнения используют топовую GDDR7. Мы вряд ли увидим ее где-то, кроме лучших видеокарт в предстоящей линейке. Это также собственные заявления Micron, и не обязательно то, что мы увидим в реальном мире. Nvidia, скорее всего, сократит пропускную способность, как она делала в прошлых поколениях, чтобы дать запас для лучших графических процессоров в будущем, будь то RTX 5090 Ti, Titan или карты для рабочих станций. Пока мы сами не проведем стресс-тест этих модулей, вам, возможно, следует воспринимать эти цифры с долей скепсиса.

Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим полное распространение GDDR7. Ходят слухи, что AMD будет придерживаться GDDR6 для своих будущих видеокарт, в то время как Intel не раскрыла свои планы относительно Battlemage. Пока что у архитектуры Blackwell мало конкурентов, что может усилить лидерство Nvidia.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...