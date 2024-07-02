Вот самодельная RTX 4090 Super, поскольку Nvidia не собирается ее производить

02.07.2024

Хотя у Nvidia явно были планы выпустить RTX 4090 Super, Ti или Titan, мы, скорее всего, никогда не увидим ни одну из них официально. У Team Green еще есть время изменить свое мнение, но группа энтузиастов пока взяла дело в свои руки. Создавая фантастическую видеокарту Frankenstein, состоящую из деталей RTX 4090 и 3090 Ti, ее производительность гораздо приятнее для глаз, чем ее внешний вид.

Хотя GeForce RTX 4090 остается лучшей видеокартой на рынке, у Nvidia все еще есть немного лошадиных сил на столе. В конце концов, флагман компании использует урезанную версию своего графического процессора AD102, оставляя 11%-ный дефицит в большинстве спецификаций по сравнению с полным кристаллом. Хотя мы, к сожалению, не видим этого в действии с этой импровизированной RTX 4090 Super, команда, стоящая за ее созданием, нашла другие способы дать ей импульс.

Teclab , команда бразильских оверклокеров, осмелилась воплотить мечты о RTX 4090 Super в реальность. Ну, в некотором роде. Она по-прежнему использует тот же графический процессор AD102-300, что и RTX 4090, но она была усилена памятью GDDR6X, работающей на скорости 26 Гбит/с. Она также не использует огромный радиатор, который просочился некоторое время назад, а вместо него установлен блок с водяным охлаждением.

С несколькими дополнительными настройками стрэпа, BIOS и напряжения потенциальная GeForce RTX 4090 Super оживает. Разница в производительности между ней и стандартной картой может достигать 40% согласно результатам бенчмарка Teclab с использованием Unigine Superposition 8K. Хотя такие исключительные результаты достигаются при разгоне как GPU, так и памяти, нет никаких шансов, что обычная RTX 4090 сможет работать так же хорошо.

Если вам интересно узнать, какие еще эксперименты проводит Teclab, ознакомьтесь с нашим обзором их модифицированной RTX 4070 Ti Super, которая работала быстрее, чем RTX 4080. Мы также составили объяснительную записку о серии RTX 50, чтобы подготовить вас к следующему поколению видеокарт Nvidia.

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