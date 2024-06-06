MSI разработала видеокарту с искусственным интеллектом, и она выглядит потрясающе

Всякая бывает любовь. Не может быть только любви с гарантией (В. Жемчужников).

06.06.2024

Если есть что-то, чего Computex достигла в 2024 году, так это то, что она снабдила вас практически всем необходимым для создания чудес с помощью искусственного интеллекта. На другом конце шкалы MSI показывает, какие возможности можно сделать с помощью ИИ, обратившись к большой языковой модели (LLM) для разработки видеокарты. Результат просто ошеломляет.

Хотя MSI не сообщила нам, какую именно подсказку она использовала, она, очевидно, включала мотив дракона после талисмана бренда, Лаки. Однако это немного острее, чем те плюшевые игрушки, которые мы привыкли видеть, и больше похоже на босса Dark Souls.

Может показаться странным выбор создать этот чудовищный дизайн на базе GeForce RTX 4060, а не на одной из лучших видеокарт, но, вероятно, это и к лучшему. RTX 4090 и даже некоторые RTX 4080 имеют достаточно веса, не добавляя сверху массивного орнамента. Таким образом, это спасает от провисания слота PCIe или порчи эстетики скобой.

Модель была размещена в центре выставочного зала Computex на Тайване, но, к сожалению, мне не удалось увидеть эту модель в действии. Я предполагаю, что такая большая безделушка будет препятствовать потоку воздуха, поэтому мне было бы интересно посмотреть, как держится температура во время игры, сражаясь с монстрами такого же типа.

Хотя при достаточной тренировке вы, вероятно, могли бы разработать подобные проекты, используя такие инструменты, как Midjourney, вы вряд ли сможете создать это дома. Вблизи и личном есть так много тонкостей, которые превратили бы 3D-печать в кошмар. Не невозможная, но задача, которая станет испытанием даже для самых терпеливых творцов.

Вообще мы не большие поклонники искусства искусственного интеллекта. Мы подвергаем сомнению этику источников переработки, особенно тех, которые не согласились на обучение LLM. Мы также размышляем о значении и ценности искусственного творения, поскольку оно не исходит из человеческого опыта. Часто это то, что мне просто трудно поддерживать. Нет сомнений в том, что это действительно феноменальная конструкция, которая притягивает взгляд, но насколько это связано с дизайном искусственного интеллекта по сравнению с кропотливой ручной работой, которая была использована при создании конечного продукта? Возможно, мы никогда не узнаем. На данный момент все, что мы можем сделать, это наслаждаться тем, что перед нами, например, игровым монитором MSI с искусственным интеллектом и всеми новыми ноутбуками бренда.

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