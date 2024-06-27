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Ожидается, что TSMC сохранит лидерство в литейном производстве как минимум до 2032 года

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27.06.2024
Ожидается, что TSMC сохранит лидерство в литейном производстве как минимум до 2032 года

Ожидается, что производитель чипов TSMC сохранит свое место крупнейшего в мире литейного завода как минимум до 2032 года. Тайваньский гигант в настоящее время пользуется большим спросом благодаря недавнему буму в области аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, который стимулирует его рост.

По словам Ян Жуй-Лин из Научно-исследовательского института промышленных технологий (ITRI), полупроводниковая промышленность Тайваня сохранит свое лидерство еще почти десятилетие. Хотя TSMC не полностью принадлежит TSMC, последняя играет важную роль в продвижении отрасли вперед. Например, в 2022 году Тайвань произвел 69% передовых полупроводников в мире, за ним следует Южная Корея с 31%. Это было тогда, когда Intel еще не подготовила свои узлы менее 10 нм.

Сегодня, благодаря некоторой помощи правительства США в рамках Закона о чипах, целью которого является возвращение исследований и производства передовых технологий на территорию США, ожидается, что в 2032 году в стране будет производиться 28% чипов с нормой менее 10 нм. выделил 53 миллиарда долларов на стимулирование отечественного производства и исследований полупроводников, из которых 39 миллиардов долларов предоставлены в качестве финансовой помощи. Еще в 1990 году США производили почти 40% мировых полупроводников, тогда как сегодня они выбрасывают лишь 12%.

К счастью для промышленности и безопасности Тайваня, даже при наличии таких стимулов ожидается, что к 2032 году в США будет производиться только 28% чипов с технологией менее 10 нм, а на тайваньские заводы придется 47%. Учитывая растущие геополитические разногласия, потеря лидерства в производстве полупроводников представляет собой реальную угрозу. На данный момент Тайвань, похоже, не готов позволить кому-либо занять свое место: TSMC планирует начать массовое производство узлов N2 (2 нм) во второй половине 2025 года.

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Тем не менее, время для Тайваня идет, поскольку узел в девять ангстремов (0,9 нм), который, как ожидается, появится где-то в 2032 году, — это то, где лидерство может перейти к США или другой стране. Независимо от того, кто окажется на вершине в 2032 году, у Тайваня нет выбора, кроме как участвовать в международном сотрудничестве, поскольку каждая страна хочет обеспечить себе некоторые внутренние производственные мощности на черный день. Интересные времена впереди.

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Тэги: , Категории: Компоненты, Компьютеры, НовостиIT
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