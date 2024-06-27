В сеть попала линейка процессоров Intel Core Ultra 200V с 8 ядрами

27.06.2024

Утечка информации о линейке процессоров Intel Core Ultra 200V Lunar Lake показала небольшую разницу между моделями. Ожидается, что все модели серии будут иметь восемь ядер с небольшими изменениями в кэше и мощности.

Согласно информации, собранной VideoCardz, Intel, похоже, планирует по меньшей мере девять моделей для своей будущей серии Core Ultra 200V. Ожидается, что эти чипы Lunar Lake будут сочетать в себе высокопроизводительные ядра Lion Cove и эффективные ядра Skymont с архитектурой графического процессора Intel Battlemage следующего поколения. Последний предложит краткий обзор того, что могут предложить варианты для настольных компьютеров, поскольку сначала мы должны увидеть это на ноутбуках и управляемых устройствах, таких как MSI Claw 8 AI Plus.

В этой серии Intel различает каждый чип только по объему кэша и TDP. Да, вы правильно поняли. Сообщается, что все процессоры Core Ultra 200V на данный момент будут иметь четыре P-ядра и четыре E-ядра. Тем не менее, этот выбор в некоторой степени понятен. Эта линейка ориентирована на устройства с низким энергопотреблением, поэтому Intel не может просто добавить больше ядер и положить конец. И кроме того, этой суммы должно хватить для работы.

Как видите, большинство моделей имеют базовую мощность 17 Вт (PL1) и турбомощность 30 Вт (PL2). Единственный, кто обходит это правило, — это Core Ultra 9, который может похвастаться мощностью 30 Вт для PL1 и PL2. Это позволит ему поддерживать более высокие частоты на неопределенный срок, пока охлаждение будет достаточным. Вторым отличительным фактором является кэш-память: модели Core 5 получают 8 МБ, а модели Core 7 и 9 — 12 МБ. То же самое касается iGPU с 7 ядрами Xe2 в Core Ultra 7 и 8 ядрами Xe2 в Core Ultra 7 плюс 9.

Поскольку эти чипы будут поставляться со встроенной оперативной памятью, у вас будет выбор только между 16 ГБ или 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533. К счастью, каждая компоновка ЦП предлагает обе возможности.

Из-за таких тонких различий пользователям может быть сложно сделать выбор. Хорошей новостью является то, что производительность этих моделей не должна сильно отличаться. Единственный процессор, который можно выделить из пакета, — это Core Ultra 9 благодаря его более высокому TDP. Но, как обычно, это не официальные характеристики, поэтому относитесь к ним с недоверием.

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