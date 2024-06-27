AMD представила новую функцию «Сжатие нейронных блоков текстур»

27.06.2024

Современные игры выглядят потрясающе, но за их точность приходится платить постоянно растущим объемом памяти. Это знают разработчики по всему миру, включая AMD. В свете нашего тяжелого положения команда Red утверждает, что у нее есть решение в виде сжатия блоков нейронных текстур. Технологии еще только начинают развиваться, и деталей, по общему признанию, мало, но это может стать тем спасителем, которого мы так ждали.

Как и следовало ожидать от AMD, похоже, что компания планирует сделать Neural Texture Block Compression открытым исходным кодом и максимально перекрестно-совместимым. Таким образом, все, от лучших SSD до жестких дисков, должно принести пользу. Более подробная информация будет опубликована, когда Team Red выйдет на сцену на симпозиуме Eurographics по рендерингу 2 июля. Однако на данный момент у нас есть ограниченное понимание того, как это будет работать.

МЫ ПРЕДСТАВИМ «СЖАТИЕ НЕЙРОННЫХ ТЕКСТУРНЫХ БЛОКОВ» @ #EGSR2024 В ЛОНДОНЕ. НИКТО НЕ ЛЮБИТ СКАЧИВАТЬ ОГРОМНЫЕ ИГРОВЫЕ ПАКЕТЫ. НАШ МЕТОД СЖИМАЕТ ТЕКСТУРУ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ, УМЕНЬШАЯ РАЗМЕР ДАННЫХ. НЕИЗМЕНЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ИНТЕГРИРОВАТЬ ИГРУ. HTTPS://T.CO/GVJ1D8BFBF PIC.TWITTER.COM/XGLPPKDI8D — AMD GPUOpen (@GPUOpen) , 25 июня 2024 г.

Как описывает AMD в своем аккаунте GPUOpen на X, ее будущая технология представляет собой применение (чего еще?) машинного обучения. AMD объясняет, что с помощью нейронной сети технология Neural Texture Block Compression сжимает текстуры и уменьшает размеры данных. Более того, разработчикам должно быть легко интегрироваться в свои игры, поскольку это включает в себя «неизменное выполнение во время выполнения».

Любые усилия по уменьшению размеров игры будут приветствоваться. Исходя из опыта, несмотря на то, что в моей собственной системе установлен твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ, его на удивление легко заполнить, если вы преимущественно играете в современные игры. Я помню, когда о Warzone говорили во всем городе, теперь такие игры, как Alan Wake 2 и другие, имеют размер более 100 ГБ.

Мы надеемся, что нам не понадобится новый блестящий NPU, подобный тем, что есть в серии Ryzen AI 300, для запуска сжатия блоков нейронных текстур, учитывая его зависимость от машинного обучения. AMD до сих пор не пошла по пути Intel или Nvidia, поскольку ее решения по масштабированию и генерации кадров работают без помощи искусственного интеллекта. В любом случае, нам не придется долго ждать, чтобы это узнать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

оценок, среднее:из 5) Загрузка... Загрузка...