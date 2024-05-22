Apple может испортить будущие планы AMD и Nvidia по графическим процессорам с помощью TSMC

Бердыш в руках воина то же, что меткое слово в руках писателя (К. Прутков).

22.05.2024

Технологические компании, выпускающие специальные чипы, не могут насытиться TSMC, и AMD и Nvidia не являются исключением. В настоящее время видеокарты GeForce и Radeon производятся с использованием производственных узлов TSMC, а будущие поколения, вероятно, будут предназначены для более совершенных процессов. Это, конечно, при условии, что предполагаемые планы Apple не осуществятся и не испортят надежды и мечты всех остальных.

Nvidia использует исключительно производственный процесс TSMC 4N (5 нм) для своей серии GeForce RTX 40, от лучших видеокарт в линейке до самого дешевого устройства для перемещения пикселей. Тем временем AMD использует различные процессы для своей серии Radeon RX 7000, при этом узлы TSMC N5 (5 нм) и N6 (6 нм) одинаково выкачивают графические процессоры и кристаллы кэш-памяти. Тем не менее, Apple также является крупным клиентом TSMC: компания выкупает все 3-нм мощности литейного завода для своих чипов A17 Pro, M3 и M4. Теперь, похоже, Apple снова хочет получить эксклюзивный доступ.

Согласно сообщениям 9to5Mac, главный операционный директор Apple Джефф Уильямс недавно посетил TSMC, чтобы обеспечить эксклюзивное использование 2-нм техпроцесса компании для будущих нейронных процессоров (NPU) для рабочих нагрузок искусственного интеллекта. Если это правда, и если Apple преуспеет в своей уловке, AMD и Nvidia потенциально придется искать альтернативного производителя для своих продуктов.

Естественно, это сильнее всего ударит по Nvidia, учитывая ее текущую стратегию одного узла. Условия не были бы фантастическими для AMD, но она уже привыкла использовать несколько узлов для удовлетворения своих потребностей и, вероятно, будет продолжать это делать. Обе компании могли бы искать убежища у Samsung или, возможно, у Intel, хотя и имея в своем распоряжении менее продвинутые литейные производства. У Nvidia уже есть такая история, поскольку она создала серию GeForce RTX 30 с использованием процесса 8LPU от Samsung.

К счастью, учитывая, насколько продвинутым является 2-нм техпроцесс TSMC, мы вряд ли увидим какое-либо влияние в краткосрочной перспективе на будущие видеокарты серии GeForce RTX 50 или RDNA 4. Неясно, повлияет ли эта предполагаемая эксклюзивная сделка на будущую серию GeForce RTX 60 или RDNA 5, но это весьма вероятно. Однако больше всего беспокоит AMD и Nvidia то, что Apple может догнать свои собственные графические процессоры благодаря более продвинутому узлу. Производитель iPhone явно все больше и больше проникает в игровую сферу со своими новейшими смартфонами и апскейлером MetalFX и не демонстрирует никаких признаков замедления.

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