TeamGroup использует оперативную память CAMM2 со скоростью до 7500 МТ/с

408 Rеquеst Тimеоut - знаешь, сколько ты уже мне не звонил?

30.05.2024

TeamGroup представила модуль памяти T-Create Expert Ai CAMM2 для совместимых настольных компьютеров и ноутбуков, отличающийся новым компактным дизайном и большей емкостью. Скоро появится новый и более эффективный способ управления вашими приложениями.

Для своих модулей T-Create Expert Ai CAMM2 TeamGroup использует чипы памяти LPDDR5X, способные развивать скорость до 7500 MT/с при таймингах CL28, обеспечивая пропускную способность 60 ГБ/с. Тем не менее, бренд также планирует более медленные модели для других ценовых категорий, одна из которых работает со скоростью 6400 МТ/с на уровне CL24, что обеспечивает пропускную способность 51,2 ГБ/с. Обе цели по скорости будут предлагаться для модулей емкостью 32 ГБ и 64 ГБ, однако пока нет информации о том, когда мы можем ожидать модули объемом 128 ГБ или крупноформатные модули емкостью 256 ГБ.

Для тех, кто незнаком, CAMM2 или LPCAMM2 — это новый стандарт компьютерной оперативной памяти, использующий соединение типа LGA вместо конструкции слота DIMM/SODIMM, которая есть в вашей старой доброй памяти DDR 1–5. CAMM2 обещает более высокую рабочую частоту и емкость при том же или меньшем уровне. след. Там, где SODIMM DDR5 достигает максимальной скорости 5600 МТ/с на модулях емкостью 64 ГБ, CAMM2 обещает увеличить скорость как минимум до 128 ГБ со скоростью 7500 МТ/с.

Хотя бренд рекламирует эту модель как специально разработанную для будущих ноутбуков с искусственным интеллектом, эти скорости также могут принести пользу существующим задачам, включая игры. Этот новый формат сам по себе заслуживает рассмотрения из-за его компактности и более высоких скоростей, поэтому нет необходимости добавлять какие-либо модные слова, чтобы сделать его привлекательным.

Хотя для пользователей ноутбуков это может быть не важно, TeamGroup также наклеила тонкую графеновую наклейку поверх микросхем памяти, которая помогает распределять тепло и при этом выглядит приятнее. Учитывая, как материнские платы для настольных ПК начали использовать формат CAMM2, решение TeamGroup, по крайней мере, будет лучше сочетаться с теми, кто заботится об эстетике.

TeamGroup должна представить дополнительную информацию об этих модулях, а также о других своих решениях для хранения данных на выставке Computex 4 июня.

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