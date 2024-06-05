Corsair Custom Lab позволяет создавать дизайн для мыши, клавиатуры и коврика

05.06.2024

Взяв за основу книгу Nike, новая Custom Lab от Corsair позволяет персонализировать ваше компьютерное оборудование. Это пока не совсем для фирменного стримера, но магазин «все в одном» дает вам возможность добавить свой собственный стиль к мыши, клавиатуре и коврику для мыши, чтобы отразить, кто вы, немного лучше, чем обычный черный или белый. шелуха на вашем столе.

Начиная с беспроводной мыши M75, беспроводной клавиатуры K65 Plus и коврика для мыши MM300 среднего, большого размера и удлиненного размера до длины стола, выбор пока невелик. Однако Corsair обещает, что в ближайшее время появится больше продуктов, так что нужно лишь немного терпения. На каждый товар распространяется двухлетняя гарантия, а также обычная техническая поддержка, если что-то пойдет не так.

Нам этот процесс очень напоминает Razer Customs, вышедшую в сентябре 2021 года вместе с Orochi V2. Corsair использует аналогичный зонированный подход, отделяя части продуктов для персонализации. На M75 Wireless вы можете нанести цветные пятна на боковые стороны и боковые кнопки, а также нанести наклейку или цвет на ладонь. Клавиатура поставляется в черном или белом цвете с колпачками клавиш, украшенными уникальным узором. Коврик для мыши имеет только один гигантский рисунок, расположенный слева направо.

На данный момент на выбор предлагается семь цветов и десять наклеек. Кажется, это не так уж много, но Razer’s не была такой потрясающей коллекцией, как сейчас, когда она только появилась. Что действительно поможет, так это возможность загрузить свой собственный дизайн. К сожалению, даже в дальнейшем это кажется маловероятным вариантом. Это может увеличить производственные затраты и затруднить контроль и сохранение бренда Corsair.

По крайней мере, мне бы хотелось, чтобы Corsair предлагал возможность выбирать цветовые оттенки. Вышеуказанное максимально похоже на настоящую мышь Club386, но это не совсем наши розовые и синие оттенки. Опять же, предлагать 16,8 миллионов цветов, вероятно, недешево.

Вы можете опробовать Corsair Custom Lab самостоятельно, но в настоящее время эти продукты доступны только в США. M75 Wireless стоит 129,99 долларов, а K65 Plus Wireless — 159,99 долларов. Вам нужно будет добавить 10 долларов за любые используемые вами наклейки, и давайте посмотрим правде в глаза: в этом весь смысл клавиатуры. Средняя цена MM300 начинается с 29,99 долларов США, большая — 39,99 долларов США, расширенная — 49,99 долларов США.

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