Intel Xeon 6 призван сделать центры обработки данных более эффективными и мощными

05.06.2024

Работа центра обработки данных требует огромного количества энергии, и Intel надеется, что этот факт привлечет внимание компаний, заботящихся о потребляемой мощности, с помощью новейших процессоров Xeon 6. В то время как обычные предложения Performance-core (P-core) должны появиться позднее в этом году, Team Blue начинает работу со своими первыми процессорами E-Core Xeon, обещая серьезную экономию производительности на ватт для тех, кто хочет обновить свои процессоры. старение разъединяет стойки.

Таким образом, Xeon 6 предлагает компаниям выбор между лучшими процессорами Intel с точки зрения производительности и менее энергоемкими, но при этом производительными чипами. По крайней мере, так оно и будет, когда в третьем квартале 2024 года появится Xeon 6900P, вслед за Xeon 6700E, который доступен уже сейчас. Естественно, оба варианта Xeon 6 должны прекрасно работать с новейшим ускорителем искусственного интеллекта Intel Gaudi 3.

Xeon 6900P Xeon 6700E Ядра процессора 128 (P-ядер) 144 (E-ядер) Поддержка сокетов 1С/2С 1С/2С Максимальная потребляемая мощность 500 Вт 350 Вт Максимальное количество каналов памяти 12 8 Максимальное количество линий PCIe 5.0 96 88

Обратите пристальное внимание на суффиксы P и E, прилагаемые к процессорам Xeon 6, поскольку варианты серий Xeon 6900 и 6700 с ядром P и E будут доступны к первому кварталу 2025 года. Intel также планирует выпустить менее мощные, хотя, предположительно, более доступные модели. Процессоры 6500P и 6300P в одном квартале.

Intel утверждает, что по сравнению с AMD Epyc 4-го поколения процессоры Xeon 6 P обеспечивают производительность вывода ИИ в 3,7 раза выше. Естественно, ядра Xeon 6 E-core обеспечивают преимущество в производительности на ватт: по данным Intel, транскодирование мультимедиа выполняется в 1,3 раза эффективнее.

Помимо выступлений против AMD, Intel обсуждает, как Xeon 6700E должен принести экономию, которую сможет получить каждый. Team Blue утверждает, что 66 стоек 6700E могут работать так же, как 200 стоек, использующих старые процессоры Xeon 2, то есть консолидация 3:1. Однако еще лучше то, что этот переход должен сэкономить 80 тысяч МВт энергии и 34 тысячи тонн CO2 за четыре года. Эффективный по названию, эффективный по своей природе.

Несмотря на то, что Intel имеет некоторое преимущество с Xeon 6700E в сравнении с процессорами AMD Epyc 5-го поколения, компания может оказаться в тупике, когда в тот же период будет выпущена ее собственная серия Xeon 6900P. Тем не менее, экономия средств от закупок и цены на энергоносители могут повлиять на положение команды Blue.

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