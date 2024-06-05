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MSI предлагает новейшие возможности подключения к своим платам X870

05.06.2024
MSI предлагает новейшие возможности подключения к своим платам X870

Компания MSI представила две свои будущие материнские платы AM5 с чипсетом AMD X870 для процессоров Ryzen 9000. Новая линейка включает в себя новейшие возможности проводного и беспроводного подключения.

Начнем с того, что MSI планирует как минимум две высокопроизводительные материнские платы X870: MAG X870 Tomahawk WiFi и Pro X870-P WiFi. Они должны охватывать сегмент среднего и высокого класса, поскольку не используют чипсет X870-E. Тем не менее, они обладают множеством высококлассных функций, начиная с обновленного беспроводного Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 4 Type-C и поддержки нескольких полноразмерных дополнительных карт PCIe.

MSI предлагает новейшие возможности подключения к своим платам X870

 

Чтобы помочь вам справиться с постоянно растущим размером лучших видеокарт, на этих платах используется фирменная кнопка EZ PCIe Release, позволяющая снять графический процессор, даже если основной замок PCIe недоступен. Позвольте мне сказать вам, мне бы хотелось иметь это на своей доске в последний раз, когда я чистил свой компьютер. На секунду я собирался отказаться от чистки карты, так как не смог ее разблокировать.

Кроме того, MSI усилила основной слот, чтобы выдержать вес этих массивных кулеров. Наконец, между этими слотами вы найдете три соединения M.2 для твердотельных накопителей, одно из которых обеспечивает скорость Gen 5 — потенциально до 14 ГБ/с. Не стоит забывать об EZ M.2 Clip II, который позволяет снимать радиаторы M.2 простым движением руки.

MSI предлагает новейшие возможности подключения к своим платам X870

 

Обратите внимание, что они также должны быть совместимы с существующими чипами Ryzen 7000, если вам нравится набор функций, но вы не хотите переходить на процессор следующего поколения. Более того, у MSI есть планы по выпуску других плат серий MPG и MEG, чтобы обеспечить широкий спектр опций, удовлетворяющих любые потребности.

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Хотя текущие платы X670 и B650, включая варианты E, вскоре должны быть обновлены для поддержки процессоров AMD Ryzen 9000, более быстрое соединение Wi-Fi 7, по меньшей мере, заманчиво. Он может и должен пригодиться в жилых районах, где обычные беспроводные волны 2,4 ГГц и 5 ГГц могут быть загромождены из-за нового диапазона 6 ГГц. Плюс, они еще и красиво выглядят.

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Тэги: , , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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