ASRock представляет двухрежимный OLED-монитор с частотой обновления 480 Гц

2024 год — это год, когда OLED выйдет на частоту 480 Гц, и ASRock планирует добавить свою изюминку в линейку мониторов, появляющихся на рынке, с PGO32UFS2B. Используя ту же панель WOLED, что и в LG UltraGear 32GS95UE-B, он эффективно служит двумя дисплеями в одном с двумя поддерживаемыми разрешениями и частотами обновления.
Такие дисплеи, как AsRock PGO32UFS2B, могут оставить в прошлом выбор между лучшим игровым монитором для соревновательных и одиночных игр. По умолчанию экран имеет разрешение 3840 x 2160 и частоту обновления 240 Гц. Однако одним нажатием кнопки оно переключается на 1920 x 1080 и частоту 480 Гц.
|ASRock PGO32UFS2B
|Размер экрана
|32 дюйма
|Разрешение
|3840 х 2160 / 1920 х 1080
|Частота обновления
|240 Гц/480 Гц
|Панельная технология
|WOLED
|Переменная частота обновления
|AMD FreeSync Premium Pro
|HDR
|VESA DisplayHDR True Black 400
|Порты
|Аудиовыход (x1)
Порт дисплея 1.4 (x2)
HDMI 2.1 (x2)
USB 3.2 Gen 1×1 Type-A (x1)
USB 3.2 Gen 1×1 Type-B (x1)
USB 3.2 Gen 1×1 Type-C ( DP Alt, подача питания 65 Вт) (x1)
При частоте 480 Гц PGO32UFS2B должен обеспечивать четкость изображения, превосходящую даже ЖК-мониторы с подсветкой с частотой 540 Гц, благодаря молниеносному времени отклика, свойственному технологии OLED. Более того, качество изображения с точки зрения контрастности и точности цветопередачи будет улучшено по сравнению с панелями IPS, VA и TN, которые часто отодвигают такие качества на задний план при такой высокой частоте обновления. В то время как режим 1080p, 480 Гц, естественно, больше всего нравится конкурентоспособным геймерам, режим 4K, 240 Гц должен подойти любому, у кого есть оборудование, позволяющее запускать его без особых ошибок.
ASRock также включает в себя приличный набор портов ввода-вывода, которых, хотя и немного не хватает с точки зрения USB, по крайней мере, предлагает щедрый набор входов для дисплея. PGO32UFS2B также включает в себя ту же встроенную антенну Wi-Fi, которую мы видели в нашем обзоре PG27QFT2A. В заключение, монитор может похвастаться сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, но ASRock утверждает, что он способен обеспечить пиковую яркость 1300 нит и в HDR, вероятно, в отдельном режиме отображения.
Помимо PGO32UFS2B, ASRock также анонсировала PG27FFX2A, игровой IPS-монитор с диагональю 27 дюймов и частотой 520 Гц. Компания также обновляет несколько своих предыдущих моделей новыми панелями с частотой 180 Гц, а именно: PG27QFT2A, PF27FFT1A и PG25FFT.