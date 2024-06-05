ASRock представляет двухрежимный OLED-монитор с частотой обновления 480 Гц

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05.06.2024

2024 год — это год, когда OLED выйдет на частоту 480 Гц, и ASRock планирует добавить свою изюминку в линейку мониторов, появляющихся на рынке, с PGO32UFS2B. Используя ту же панель WOLED, что и в LG UltraGear 32GS95UE-B, он эффективно служит двумя дисплеями в одном с двумя поддерживаемыми разрешениями и частотами обновления.

Такие дисплеи, как AsRock PGO32UFS2B, могут оставить в прошлом выбор между лучшим игровым монитором для соревновательных и одиночных игр. По умолчанию экран имеет разрешение 3840 x 2160 и частоту обновления 240 Гц. Однако одним нажатием кнопки оно переключается на 1920 x 1080 и частоту 480 Гц.

ASRock PGO32UFS2B Размер экрана 32 дюйма Разрешение 3840 х 2160 / 1920 х 1080 Частота обновления 240 Гц/480 Гц Панельная технология WOLED Переменная частота обновления AMD FreeSync Premium Pro HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Порты Аудиовыход (x1)

Порт дисплея 1.4 (x2)

HDMI 2.1 (x2)

USB 3.2 Gen 1×1 Type-A (x1)

USB 3.2 Gen 1×1 Type-B (x1)

USB 3.2 Gen 1×1 Type-C ( DP Alt, подача питания 65 Вт) (x1)

При частоте 480 Гц PGO32UFS2B должен обеспечивать четкость изображения, превосходящую даже ЖК-мониторы с подсветкой с частотой 540 Гц, благодаря молниеносному времени отклика, свойственному технологии OLED. Более того, качество изображения с точки зрения контрастности и точности цветопередачи будет улучшено по сравнению с панелями IPS, VA и TN, которые часто отодвигают такие качества на задний план при такой высокой частоте обновления. В то время как режим 1080p, 480 Гц, естественно, больше всего нравится конкурентоспособным геймерам, режим 4K, 240 Гц должен подойти любому, у кого есть оборудование, позволяющее запускать его без особых ошибок.

ASRock также включает в себя приличный набор портов ввода-вывода, которых, хотя и немного не хватает с точки зрения USB, по крайней мере, предлагает щедрый набор входов для дисплея. PGO32UFS2B также включает в себя ту же встроенную антенну Wi-Fi, которую мы видели в нашем обзоре PG27QFT2A. В заключение, монитор может похвастаться сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, но ASRock утверждает, что он способен обеспечить пиковую яркость 1300 нит и в HDR, вероятно, в отдельном режиме отображения.

Помимо PGO32UFS2B, ASRock также анонсировала PG27FFX2A, игровой IPS-монитор с диагональю 27 дюймов и частотой 520 Гц. Компания также обновляет несколько своих предыдущих моделей новыми панелями с частотой 180 Гц, а именно: PG27QFT2A, PF27FFT1A и PG25FFT.

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