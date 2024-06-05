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Sony наконец-то делает совместимость PSVR 2 с ПК реальностью

05.06.2024
Sony наконец-то делает совместимость PSVR 2 с ПК реальностью

PSVR 2 — отличный вариант для игр в виртуальной реальности, но выбор игр для PlayStation 5 меркнет по сравнению с огромными библиотеками, доступными через Steam и Meta. Теперь, спустя более года с момента запуска устройства, Sony наконец-то освобождает свою высококачественную гарнитуру от привязи консоли с официальной поддержкой PCVR, что стало возможным благодаря новому адаптеру. Однако по сравнению с PS5 на ПК доступно меньше функций.

Даже несмотря на то, что назревает потенциально более дешевая конкуренция в виде Quest 3S от Meta, у PSVR 2 все еще остается достаточно места, чтобы служить многоплатформенной альтернативой Quest 3. Хотя вам не понадобится лучшая видеокарта для управления гарнитурой, вы для его использования потребуется что-то достаточно мощное, поскольку на нем невозможно запускать игры. К счастью, Sony предоставила системные требования для PSVR 2 на ПК.

Системные требования PSVR 2
Операционная системаWindows 10 64-разрядная версия/Windows 11
ПроцессорIntel Core i5-7600/AMD Ryzen 3 3100
БАРАН8 ГБ
ВидеокартаNVIDIA GeForce GTX 1650/AMD Radeon RX 5500 XT
ДисплейПортДисплейПорт 1.4
USBТолько прямое подключение
BluetoothBluetooth 4.0 или более поздняя версия

 

В блоге PlayStation Sony устанавливает минимальный уровень процессора и видеокарты для PSVR 2 на ПК с уже практически древними и низкокачественными моделями, такими как Intel Core i5-7600 и GeForce GTX 1650. Однако компания рекомендует гораздо более новые компоненты, а именно GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6600 XT за «лучшую производительность». Естественно, чем новее ваша карта и чем больше в ней мощности, тем лучше будут ваши впечатления.

Что касается подключения PSVR 2 к компьютеру, вам придется потратить 59,99 долларов США (59,99 евро) на адаптер PlayStation VR2 для ПК. Она будет доступна 7 августа в некоторых розничных магазинах, а также на самой PlayStation. Заметьте, в комплект не входит кабель DisplayPort, поэтому обязательно добавьте его к стоимости или вытащите его из ящиков.

Sony наконец-то делает совместимость PSVR 2 с ПК реальностью

 

К сожалению, некоторые из лучших функций PSVR 2 недоступны на ПК. HDR, обратная связь с гарнитурой, отслеживание глаз, адаптивные триггеры и тактильная обратная связь отсутствуют. Пока неизвестно, планирует ли Sony восстановить эти функции в будущем, но их отсутствие существенно влияет на ценность очков для пользователей Windows.

Хотя приятно видеть, что Sony продолжает поддерживать свою экосистему ПК, это не совсем то великолепное прибытие, которое мы себе представляли. Тем не менее, в действии PSVR 2 может оказаться лучше, чем сумма его частей.

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Тэги: , , , , Категории: Игровые приставки, Компьютеры, НовостиIT
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