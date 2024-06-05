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Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

05.06.2024
Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

У меня есть слабость к проекту MSI Project Zero, который положил начало тенденции развития материнских плат с задним разъемом, потому что он намного чище, чем традиционная установка. Тем не менее, к белым компонентам у меня еще более слабое отношение. Следуя этой тенденции, Gigabyte B650E Aorus Stealth Ice первой в мире предлагает и то, и другое.

Я не буду вас утомлять рассказами о том, что все компоненты ПК в белом цвете лучше. Да, но эту лошадь я избил до полусмерти. Вместо этого я просто сделаю смелое заявление о том, что Gigabyte, пожалуй, является ведущим мировым производителем «белого» оборудования. Лишь немногие бренды делают это настолько последовательно, и еще меньше брендов предлагают вам так много вариантов на выбор.

B650E Aorus Stealth Ice — новейшая модель, вышедшая на арену, и выглядит она просто великолепно. Конечно, он не совсем лишен пигмента, поскольку гигантский радиатор из матового алюминия придает больше четкости, чем можно было ожидать. Однако это основной элемент материнских плат Gigabyte, которые часто имеют серебристые металлические ребра . Как вы можете видеть на наших фотографиях Computex, розовые оттенки великолепно отражаются от поверхности, показывая, насколько она отражает ваше RGB-освещение.

Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

Gigabyte выпускает первую в мире материнскую плату белого цвета с обратным расположением кабелей

 

На материнской плате, основанной на чипсете B650E, могут разместиться лучшие процессоры AMD, включая Ryzen серий 9000, 8000 и 7000. Он не так функционален, как новый Gigabyte Aorus X870E, но и не будет таким дорогим. Компания сообщает нам, что уделяет особое внимание B650E, а также B650, потому что именно здесь геймеры находят наибольшую ценность.

Поскольку порты перемещены на заднюю панель, вам нужно быть осторожным при покупке чехла, поддерживающего эту функцию. Gigabyte заявляет, что обеспечивает максимальную совместимость с массовыми шасси, но вам все равно придется обратить внимание на маркировку «Reverse Connector». Нашим выбором, вероятно, будет Corsair 2500D или 2500X, но на мероприятии в Тайбэе представлено множество новинок, на которые нам еще предстоит взглянуть.

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Gigabyte не особо рассказала о том, что происходит под капотом, но я надеюсь, что у нее будет поддержка USB4, как в новом B650E Aorus Pro X. По крайней мере, вы можете увидеть EZ-Latch Plus, делающий M Диски .2 гораздо проще поменять.

Как и характеристики, цена также зависит от ветра. Скорее всего, вы столкнетесь с своего рода налогом на дизайн за нетрадиционную компоновку материнской платы. Думаю, где-то около 300 долларов. Мы сообщим вам, как только Gigabyte определит дату выпуска. Скрестим пальцы, чтобы после мероприятия осталось не так много времени.

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Тэги: , , , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
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