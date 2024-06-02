God of War: Ragnarök ПК поддерживает DLSS 3.7, FSR 3.1 и другие версии

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02.06.2024

Менее чем через два года после своего дебюта на PlayStation 5 God of War: Ragnarök выйдет на ПК позднее в этом году. Порт, о котором было объявлено на майской конференции PlayStation Direct, будет обладать всеми функциями, которые мы привыкли ожидать от портов игр для PlayStation от сторонних производителей. Хотя последнее приключение Кратоса должно стать самым амбициозным переводом с консоли на ПК, с передовыми апскейлерами от всех основных игроков и другими платформенными тонкостями.

Разработчики Santa Monica Studio и Jetpack Interactive, к сожалению, не раскрыли системные требования God of War: Ragnarök для ПК. К счастью, мы по крайней мере знаем, что игра будет использовать возможности лучших видеокарт с множеством опций, доступных исключительно для ПК. Достаточно сказать, что если порт будет хорошо оптимизирован, это, несомненно, будет лучшим способом познакомиться с Рагнарёком.

Наряду с рекламным трейлером в блоге PlayStation Blog доступны первые подробности о порте God of War: Ragnarök для ПК . Естественно, эта версия будет включать разблокированную частоту кадров и возможность запускать игру с собственным разрешением 4K, что обеспечит более плавный и четкий игровой процесс при условии, что у вас достаточно мощного оборудования. Несмотря на то, что в блоге PlayStation не упоминается о поддержке разрешения выше 4K, мы полагаем, что более высокие разрешения будут доступны в зависимости от уровня поддержки, присутствующего в God of War (2018) для ПК.

ПК God of War: Ragnarök будет поддерживать полный набор технологий масштабирования, предлагаемых AMD, Intel и Nvidia. Точнее, порт будет поставляться с FSR 3.1 , XeSS 1.3 и DLSS 3.7. Если другая игра не перехитрит славу Кратоса, это будет первая игра, поддерживающая последнюю версию FSR, анонсированную на GDC 2024. В блоге или трейлере нет упоминания о генерации кадров от AMD или Nvidia. Тем не менее, их включение кажется вероятным, учитывая должную осмотрительность в использовании последних версий каждого апскейлера.

Для тех, у кого есть лучшие игровые мониторы со сверхшироким соотношением сторон, вам помогут Santa Monica Studio и Jetpack Interactive, поддерживающие разрешения 21:9 и 32:9. Учитывая, сколько обширных и великолепных пейзажей есть в игре, игра в God of War: Ragnarök на ПК на таком экране должна доставлять мифическое удовольствие.

God of War: Ragnarök теперь доступен для предварительного заказа в Steam и Epic Games Store, а его запуск состоится 19 сентября 2024 года.

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