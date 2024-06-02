Утечка Intel Skymont E-core показывает двузначный прирост IPC

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02.06.2024

В сеть попали слайды презентации, предположительно содержащие подробную информацию о будущих процессорах Intel Skymont Efficient-cores (E-cores), на которых утверждается значительное повышение производительности. Мы говорим о большом выигрыше по сравнению с E-ядрами Cresmont, которые в настоящее время используются в процессорах серии Core Ultra 100, которые даже уступают ядрам Performance предыдущего поколения (P-ядра) за свои деньги.

Для непосвященных: P-ядра и E-ядра были частью лучших процессоров, которые Intel могла предложить со времен серии Core 12-го поколения. P-ядра во многом работают так же, как и их однородные предшественники, переход на гетерогенную конструкцию процессора с E-ядрами приводит к снижению энергопотребления и занимаемой площади кремния. Несмотря на новаторство в то время, Intel не добилась значительного улучшения производительности E-ядер, даже несмотря на то, что ее последняя архитектура Crestmont пришла на смену Gracemont.

Теперь, спустя три поколения, Intel наконец-то значительно улучшила производительность своих электронных ядер. Для своих будущих процессоров Lunar Lake компания разработала новый дизайн E-Core, получивший название Skymont. Согласно просочившимся слайдам, эта архитектура должна обеспечить двузначный прирост IPC по сравнению с E-ядрами Crestmont.

Intel достигает этих улучшений за счет улучшенного блока прогнозирования ветвей с 9-ступенчатым декодированием и 8-ми целочисленным ALU. Для справки, компания Crestmont предлагала 6-полосное декодирование и 4-целочисленное ALU. Мы подозреваем, что компания сможет больше рассказать обо всем, что касается Lunar Lake, Skymont или чего-либо еще, на мероприятии Intel Innovation, которое состоится позднее в этом году. Если быть более оптимистичным, мы могли бы узнать больше на Computex 2024.

Сможет ли Intel Lunar Lake идти в ногу с AMD Zen 5, еще неизвестно, но производительность Meteor Lake до сих пор оставляла желать лучшего в ноутбуках и карманных компьютерах. Однако в противном случае Arrow Lake может оказаться спасительным средством, над которым компания работала перед лицом трудностей, связанных с конкуренцией с такими инновациями, как 3D V-Cache.

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