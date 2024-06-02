Поиск по сайту:
Спорить умеют многие, мало кто умеет просто беседовать (А. Олкот).

Утечка Intel Skymont E-core показывает двузначный прирост IPC

02.06.2024
Утечка Intel Skymont E-core показывает двузначный прирост IPC

В сеть попали слайды презентации, предположительно содержащие подробную информацию о будущих процессорах Intel Skymont Efficient-cores (E-cores), на которых утверждается значительное повышение производительности. Мы говорим о большом выигрыше по сравнению с E-ядрами Cresmont, которые в настоящее время используются в процессорах серии Core Ultra 100, которые даже уступают ядрам Performance предыдущего поколения (P-ядра) за свои деньги.

Для непосвященных: P-ядра и E-ядра были частью лучших процессоров, которые Intel могла предложить со времен серии Core 12-го поколения. P-ядра во многом работают так же, как и их однородные предшественники, переход на гетерогенную конструкцию процессора с E-ядрами приводит к снижению энергопотребления и занимаемой площади кремния. Несмотря на новаторство в то время, Intel не добилась значительного улучшения производительности E-ядер, даже несмотря на то, что ее последняя архитектура Crestmont пришла на смену Gracemont.

Теперь, спустя три поколения, Intel наконец-то значительно улучшила производительность своих электронных ядер. Для своих будущих процессоров Lunar Lake компания разработала новый дизайн E-Core, получивший название Skymont. Согласно просочившимся слайдам, эта архитектура должна обеспечить двузначный прирост IPC по сравнению с E-ядрами Crestmont.

Intel достигает этих улучшений за счет улучшенного блока прогнозирования ветвей с 9-ступенчатым декодированием и 8-ми целочисленным ALU. Для справки, компания Crestmont предлагала 6-полосное декодирование и 4-целочисленное ALU. Мы подозреваем, что компания сможет больше рассказать обо всем, что касается Lunar Lake, Skymont или чего-либо еще, на мероприятии Intel Innovation, которое состоится позднее в этом году. Если быть более оптимистичным, мы могли бы узнать больше на Computex 2024.

Сможет ли Intel Lunar Lake идти в ногу с AMD Zen 5, еще неизвестно, но производительность Meteor Lake до сих пор оставляла желать лучшего в ноутбуках и карманных компьютерах. Однако в противном случае Arrow Lake может оказаться спасительным средством, над которым компания работала перед лицом трудностей, связанных с конкуренцией с такими инновациями, как 3D V-Cache.

Читать  Corsair Shift переворачивает дизайн блока питания с ног на голову, располагая все разъемы на более длинной стороне

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Просмотров поста: 0
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Поделиться в соц. сетях:
Тэги: , Категории: Комплектующие, Компьютеры, НовостиIT
Эти специальные выпуски графических процессоров Intel Arc созданы для поклонников Elden Ring
Эти специальные выпуски графических процессоров Intel Arc созданы для поклонников Elden Ring

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

**ссылки nofollow

Это может быть вам интересно

Эти специальные выпуски графических процессоров Intel Arc созданы для поклонников Elden Ring
Эти специальные выпуски графических процессоров Intel Arc созданы для поклонников Elden Ring

7 дней назад
Материнские платы Gigabyte Z890 демонстрируют функции искусственного интеллекта для процессоров Intel
Материнские платы Gigabyte Z890 демонстрируют функции искусственного интеллекта для процессоров Intel

1 неделя назад
Обновление MSI Claw повышает частоту кадров до 30%
Обновление MSI Claw повышает частоту кадров до 30%

1 неделя назад
Рекомендуемое
К 2025 году более 85% организаций перейдут на облачный подход…

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить